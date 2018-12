Wegens seksueel misbruik gezocht Braziliaans medium meldt zich bij de politie

Honderden vrouwen beschuldigen De Faria inmiddels van seksueel wangedrag, nadat de Nederlandse danser en choreograaf Zahira Lieneke Mous (34) vorige week als eerste op televisie verklaarde hoe ze door hem werd misbruikt en verkracht. Behalve uit Brazilië komen de beschuldigingen ook uit België, de Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland en Bolivia.

Lees verder na de advertentie

De vrouwen zeggen seksueel te zijn misbruikt toen ze zich door De Faria lieten behandelen. Ook zijn dochter Dalva verklaarde afgelopen week dat haar vader haar vanaf haar tiende jaar heeft verkracht. ‘Mijn vader is een monster’, zei ze in een interview met het Braziliaanse tijdschrift Veja.

De Faria runt sinds 1976 een ‘spiritueel ziekenhuis’ in Abadiânia, zo’n honderd kilometer ten westen van de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Hij groeide in 2013 uit tot een internationale beroemdheid toen Oprah Winfrey in een van haar televisieprogramma’s aandacht aan hem besteedde.