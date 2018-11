Weg met frisdrank en fruitsap, Nederlanders eten vaker een appel

Er ligt minder vlees op het bord, dranken met veel suiker blijven vaker staan en groente en fruit wordt juist meer gegeten. Nederland doet een stapje in de goede richting, zeggen de onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wel kan het nog een stuk gezonder.

Voor de Voedselconsumptiepeiling vroeg het RIVM naar de eet- en drinkgewoontes van ruim 4300 kinderen en volwassenen. Dat doen ze sinds 1987 voor het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

De laatste jaren – de nu gepubliceerde peiling gaat over de periode van 2012 tot 2016 – lijken Nederlanders verstandiger keuzes te maken. Zo zeggen mensen gemiddeld zo’n 100 gram vlees per dag te eten, 8 procent minder dan in de periode van 2007 tot 2010. Dat is volgens het RIVM goed voor mens en natuur. Het eten van te veel rood en bewerkt vlees wordt in verband gebracht met ziekten, zoals kanker.

Meer fruit en groente Suikerhoudende dranken verloren vooral de laatste jaren plots aan populariteit. Zo’n vijf jaar geleden dronken kinderen nog een halve liter frisdrank en fruitsap per week meer. Andere producten, zoals aardappelen, verliezen volgens het RIVM geleidelijk aan populariteit. Gemiddeld staat nog 3,5 dag per week 72 gram aardappelen op het menu, dik 19 procent minder dan tien jaar geleden. Fruit en groente eten Nederlanders juist meer. Voor 2007 daalde de consumptie daarvan nog. Nu zeggen mensen dagelijks 110 gram fruit te eten, 7 procent meer dan in de periode 2007 tot 2010. Kunnen we concluderen de de trend om gezond te eten is doorgebroken? Projectleider Caroline van Rossum en Arienne de Jong, hoofd van de afdeling voeding en gezondheid bij het RIVM, zouden dat niet zo durven zeggen. Mogelijk heeft de toenemende aandacht voor gezonde voeding, in media en op tv, wel invloed gehad, stellen zij. Maandag publiceerde Wakker Dier cijfers van de Universiteit Wageningen dat de vlees­con­sump­tie helemaal niet afneemt Ook Kees de Graaf, hoogleraar eetgedrag aan de Wageningen Universiteit, onderschrijft dat. Hij is ‘prettig verrast’ door de uitkomsten van de Voedselconsumptiepeiling. Wel laten de gezondere keuzes zich lastig verklaren. “Er zijn veel factoren van invloed op wat mensen eten. Het heeft te maken met wat er in je hersenen gebeurt, met hormonen, met de sociale omgeving, emotie en verstand.” Ook het verbeterde aanbod in supermarkten is volgens hem van belang bij de keuzes die mensen maken. Nog steeds houden de meeste Nederlanders zich niet aan de richtlijnen gezonde voeding. Neem fruit. Wie de Schijf van Vijf goed kent, weet dat het advies is om 200 gram fruit per dag te eten. Ook peulvruchten (Nederlanders eten dat één keer per drie weken in plaats van wekelijks) en ongezouten noten (2 gram in plaats van 15 gram per dag) staan nog te weinig op het menu.

Een op twee overgewicht Volgens het RIVM is het positief dat we gezonder zijn gaan eten, maar is dit slechts een begin. Ook het Voedingscentrum stelt dat er nog genoeg gezondheidswinst te behalen is. Zo heeft bijna een op de twee Nederlanders overgewicht. Kritiek op het onderzoek van het RIVM klinkt er ook. Maandag publiceerde Wakker Dier cijfers van de Universiteit Wageningen dat de vleesconsumptie helemaal niet afneemt. “Mensen zeggen minder vlees te eten. Maar we zien dit niet terug in de cijfers, dat is opmerkelijk”, aldus de organisatie. Is er reden aan te nemen dat mensen hun keuzes in voeding beter voordoen dan de werkelijkheid? De Graaf: “Bij dit soort onderzoek is er sprake van onderrapportage, daar is het RIVM zich goed bewust van.” Wel noemt hij deze methode ‘de gouden standaard’ als je iets wil weten over eetgedrag..

