Weerstand en angst bij gesprek tussen Turkse Rotterdammers en Aboutaleb

Een bijeenkomst voor Turkse Rotterdammers aankomende zondag, legt opnieuw bloot hoe groot de spanningen in die gemeenschap zijn. Genodigden zullen wegblijven uit angst, of omdat zij moeite hebben met burgemeester Aboutaleb, die de uitnodigingen verstuurde. Tot nu toe hebben slechts enkele tientallen Rotterdammers zich aangemeld.

Ik weet niet wie er allemaal zullen zijn en of mensen hun emoties kunnen bewaken Gülen-sympathisant

Alle Turkse Rotterdammers zijn welkom. Voor een man die vanwege zijn veiligheid anoniem wil blijven, is dat de reden om niet te komen. "Ik weet niet wie er allemaal zullen zijn en of mensen hun emoties kunnen bewaken." De man is sympathisant van prediker Gülen, volgens president Erdogan het brein achter de couppoging van vorig jaar. Om die reden werd hij eerder bedreigd. De moord op een Amsterdamse restauranteigenaar, vorige week, heeft zijn angst vergroot. De restauranteigenaar had ook Gülensympathieën. Over het motief van de moord is overigens niets bekend.

Teleurstelling Een bijeenkomst die Aboutaleb vlak na de coup organiseerde, liep uit op een teleurstelling. Hij wilde met Turkse organisaties over de spanningen in de stad praten. Te elfder ure zegden de UETD, Erdogans Europese lobby-organisatie, en moskeekoepel Diyanet af. Zij wilden niet om de tafel met een 'terreurorganisatie', doelend op de Gülenaanhangers. Zondag zullen er drie jongeren van de UETD zijn, zegt secretaris Mustafa Aslan. Zelf is Aslan verhinderd, net als andere hoge vertegenwoordigers binnen de vereniging. "De bijeenkomst was te laat en vaag bekendgemaakt." Volgens een woordvoerder van Aboutaleb zijn de uitnodigingen juist bewust breed verstuurd via sociale media, zodat niet alleen vertegenwoordigers van verenigingen of moskeeën komen. De gemeente wil een 'open omgeving' creëren waarin iedereen vrijuit kan spreken. Daarom is de pers niet welkom. De samenleving keek vroeger naar de Turken als harde werkers waar je geen last van had. Nu zien ze hen als een potentieel gevaar. Oud-wethouder Hamit Karakus

Aboutaleb Er is ook controverse rond Aboutaleb zelf. Een deel van de Turkse gemeenschap draagt het hem na dat hij in maart de komst van een Turkse minister naar het consulaat in Rotterdam verhinderde. Sengezer Kürk, die gewond raakte toen de politie de betoging bij het consulaat beëindigde, weigert daarom te komen. Volgens hem wil de burgemeester praten 'omdat er net als in maart weer verkiezingen aankomen'. Hij vindt dat Aboutaleb te lang gewacht heeft met een gebaar naar de Turkse gemeenschap na het incident. "Het zit heel diep", zegt oud-wethouder Hamit Karakus, betrokken bij de organisatie. Door de nasleep van de coup en de rel bij het consulaat wordt nu ook van buitenaf naar de Turkse gemeenschap gewezen. "Soms wordt bij een sollicitatiegesprek gevraagd of iemand Erdogan-aanhanger is. De samenleving keek vroeger naar de Turken als harde werkers waar je geen last van had. Nu zien ze hen als een potentieel gevaar." Het gesprek moet een eerste stap zijn naar verzoening binnen de gemeenschap zelf. "Maar we hebben veel terrein verloren." De naam van de anonieme man is bij de redactie bekend. Lees ook: Rotterdam raakt oververhit na Turkse rel

