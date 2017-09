Weer kinderen overleden in een ziekenhuis in Noord-India

In een overheidsrapport wordt de medische staf van een ziekenhuis in de plaats Farrukhabad verantwoordelijk gehouden voor de dood van zeker dertig pasgeboren baby's. Ze stierven op de intensive-careafdeling, waarschijnlijk door zuurstoftekort.

Lees verder na de advertentie

Volgens de politie die de sterfgevallen onderzoekt, overleden de kinderen aan 'perinatale asfyxie', zuurstofgebrek rond de geboorte. "De onderzoeksofficier hoorde van de moeders dat het ziekenhuis na de geboorte geen zuurstofslangen aanlegde bij de baby's, en ook geen behoorlijke medicatie gaf", meldde de politie op grond van het overheidsrapport.

De hoogste medische functionaris in het district, de arts Akhilesh Agarwal, ontkende dat er sprake is geweest van zuurstofgebrek. Volgens hem heeft het ziekenhuis 121 van de 145 geborenen die in kritieke toestand werden binnengebracht kunnen redden. "De anderen zijn overleden omdat hun toestand te slecht was", aldus de arts.

In dezelfde periode tussen 21 juli en 20 augustus overleden in hetzelfde ziekenhuis nog eens 19 baby's tijdens de geboorte, maar deze gevallen maken geen onderdeel uit van het overheidsonderzoek.

Ouders van de patiëntjes zeggen dat de zuur­stof­toe­voer ermee ophield en dat zij hun kinderen zelf met een handbediende balg moesten beademen

Onbetaalde rekeningen In een ander ziekenhuis in de plaats Gorakhpur, eveneens in de deelstaat Uttar Pradesh, stierven vorige maand ook al zeker 160 kinderen, van wie dertig binnen twee dagen. Ook daar wordt een gebrek aan zuurstof veelal als doodsoorzaak gezien. Volgens berichten in lokale media had dat laatste ziekenhuis, het Baba Raghav Das Medical College, een tekort aan zuurstof doordat de rekeningen aan de leverancier niet waren betaald. Dat werd bevestigd door functionaris Anil Kumar van het district waar het ziekenhuis ligt, maar hij zei ook dat de sterfgevallen door ‘natuurlijke’ oorzaken veroorzaakt zouden kunnen zijn omdat veel patiënten al in ‘ernstig’ zieke toestand waren binnengebracht. Na de sterfgevallen van vorige maand controleren medewerkers van het Baba Raghav Das-ziekenhuis de cilinders die het staatshospitaal van zuurstof moeten voorzien. © AFP In een verklaring stelde het Baba Raghav Das-ziekenhuis destijds dat ‘de druk in het zuurstofsysteem laag werd’, maar dat er toen reservecilinders zijn aangesloten. Ouders van de patiëntjes hebben verklaard dat de zuurstoftoevoer ermee ophield en dat zij hun kinderen zelf met een handbediende balg moesten beademen.

Hersenontsteking Zowel de autoriteiten van de deelstaat als de directie van het ziekenhuis hebben ontkend dat er sprake was van een structureel tekort aan zuurstofflessen. Volgens ziekenhuisdirecteur P.K. Singh zijn de kinderen overleden aan verschillende medische complicaties en ziektes, zoals hersenontsteking. Die aandoening komt veel voor tijdens de regentijd in India. Sinds 2010 zijn in Uttar Pradesh bijna 25.000 gevallen geconstateerd en zijn 4000 kinderen overleden aan de infectieziekte. De sterfegvallen leidden tot grote woede in India, waar de medische zorg in arme regio’s als Uttar Pradesh doorgaans slecht is. Veel Indiase ziekenhuizen krijgen kritiek vanwege de vaak incompetente leiding, corruptie, slechte uitrusting, overbelasting en verwaarlozing van patiënten. India besteedt ongeveer 1 procent van zijn nationaal inkomen aan gezondheidszorg, uitgaven die tot de laagste ter wereld behoren. De dood van tientallen kinderen in een ziekenhuis in Gorakhpur vorige maand leidde in India tot veel woede en protesten op straat. © EPA De woordvoerder van de Indiase minister-president Modi zei vorige maand dat de zaak de hoogste prioriteit heeft voor de premier. Vanuit de oppositie is felle kritiek geuit op het beleid van de partij van Modi, de Bharatiya Janata Partij (BJP) die in Uttar Pradesh de deelstaatregering vormt. Dat zette vervolgens weer kwaad bloed bij de BJP, die de oppositie verweet 'het gezondheidsprobleem onnodig een politieke lading te geven'.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.