Weer gaat het mis bij studentenverenigingen

Ook zou een meisje bij de vrouwelijke tak van het corps gedwongen zijn zoveel te eten dat ze moest overgeven. Van iemand anders zouden de astmamedicijnen door de begeleiders zijn weggegooid.

Naar aanleiding van beelden die het tv-programma Rambam binnenkort uitzendt hebben de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht de subsidie en de bestuursbeurzen van dit vrouwencorps per direct opgeschort, zo maakte de universiteit woensdag bekend. “De beelden geven een heel naar beeld van de introductie”, stelt rector Bert van der Zwaan, die het programma, dat op 11 januari te zien is, al bekeek.

Het Bnnvara-programma Rambam was afgelopen zomer undercover aanwezig bij de introductietijd van een aantal grote studentenverenigingen om te controleren of ze de afspraken naleven die ervoor moeten zorgen dat ontgroeningen minder hardhandig verlopen. Bij twee verenigingen ging het mis volgens het programma. Bij de mannelijke tak van het Rotterdamse corps (RSC) werd een eerstejaars met een hoofdwond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast was een van de Rambam-undercoverstudenten getuige van een vernederend ritueel: in de rij voor de douche moesten eerstejaars naakt elkaars anus controleren op teken.

'Privacy geschonden'

UVSV-leden is verboden te spreken met journalisten, zo valt te lezen in een bericht dat naar de leden is verstuurd. 'Ga nooit zelf met ze in gesprek.' Ook staat daarin dat het bestuur meent dat er 'geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat er grove overtredingen hebben plaatsgevonden'. De vereniging laat in een persverklaring weten dat de privacy van de vereniging op ‘brutale wijze’ is ‘geschonden’. Wel onderzoekt het bestuur de situatie. Het bestuur van de Rotterdamse vereniging, die zich naar buiten toe presenteert als maatschappelijk verantwoordelijke club, is niet bereikbaar. Eerder zei de voorzitter van deze vereniging nog tegen een studentenmagazine dat er geen reden was om de introductieperiode aan te passen.

In het programma vertellen studenten over vernederingen die aspirant-leden ondergaan. Omdat de programmamakers de gebeurtenissen niet op beeld hebben vastgelegd, krijgt de UVSV van de universiteit te gelegenheid om met een verklaring te komen. "Ik hoop dat ze het kunnen ontkrachten. Zo niet, dan hebben we een zero tolerance-beleid. We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt dat we geen ontgroening meer willen", zegt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht. De Rotterdamse Erasmusuniversiteit heeft nog niet gereageerd op de incidenten.