Weer een moord op een Joodse vrouw, en nu is Frankrijk wel meteen in de ban van antisemitisme

'Ze was zo lief voor iedereen, zo zacht. Onvoorstelbaar dat iemand in staat is dit met haar te doen.' Daniel Knoll (61) heeft geen idee waarom zijn 85-jarige moeder op zo'n gruwelijke manier is vermoord. Het lichaam van Mireille Knoll werd afgelopen vrijdagavond aangetroffen in haar appartement in Oost-Parijs. "Elf messteken hebben ze geteld en ze was deels verbrand. Mijn moeder had geen geld en ze woonde in een sociale huurwoning."

Twee verdachten zitten in voorlopige hechtenis. Een van hen, een 28-jarige man, woonde in dezelfde flat. Hij was een goede bekende van het slachtoffer. "Mijn vrouw heeft hem eerder op de dag nog bij mijn moeder gezien, hij deed heel amicaal. Daar waren we heel verbaasd over, omdat ze al heel lang niets meer van hem had gehoord."

Die afwezigheid had een reden, weet Daniel. "Hij zat in de gevangenis omdat hij de 12-jarige dochter had aangerand van de vrouw die zorgde voor mijn moeder. Zij woonde sinds eind vorig jaar niet meer bij haar. Misschien, is hij geradicaliseerd in de gevangenis. Dat schijnt heel snel te gaan. Hij heeft in ieder geval heel weloverwogen gehandeld."

Het islamitisch antisemitisme is volgens de socialistische politicus Malek Boutih nog teveel een taboe

Het OM houdt hoe dan ook sterk rekening met een antisemitisch motief. Volgens een tweede verdachte, een dakloze crimineel die ook vast zit, riep verdachte nummer een 'Allah Akbar' voor hij de bejaarde Française om het leven bracht. Beiden worden formeel ook verdacht van diefstal en vernieling.

Ontzetting Op de moord is met ontzetting gereageerd in Frankrijk. Knoll ontkwam in 1942 de beruchte razzia van het Vélodrome d'Hiver, zo genoemd naar de wielerbaan waar Joden werden verzameld voor transport naar de vernietigingskampen. De vloed aan reacties staat in schril contrast met de stilte na de moord op een andere alleenstaande Joodse vrouw, twee straten bij Knoll vandaan. Nu bijna precies een jaar geleden werd Sarah Halimi (65) in haar appartement lang mishandeld en uiteindelijk van drie hoog naar beneden gegooid. Het duurde tot eind vorige maand voor twee onderzoeksrechters antisemitisme toevoegden als verzwarende omstandigheid. De verdenkingen in het geval van Halimi lijken duidelijker dan bij Knoll. Haar moordenaar, een 27-jarige Malinese-Fransman, riep tijdens zijn daad langdurig en luidkeels Allah aan. Volgens een psychiatrisch rapport had hij mentale problemen maar was hij zeker niet ontoerekeningsvatbaar. Dat er aanvankelijk nauwelijks over de moord werd bericht, zou te maken hebben gehad met angst bij journalisten om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Maar ook daarna waagden opvallend weinig media zich aan het onderwerp. Het islamitisch antisemitisme is volgens de socialistische politicus Malek Boutih nog teveel een taboe. "De waarheid is dat Joden in Frankrijk niet veilig zijn, dat zij zich verschuilen. We moeten de dingen bij de naam gaan noemen, om te beginnen op school."