Wederopbouw van Nepal verloopt traag

Na de twee aardbevingen die Nepal in het voorjaar van 2015 hadden getroffen, was de verwoesting van 765.000 huizen het grootste probleem. De inzamelingsactie van de hulporganisaties leverde ruim 25 miljoen euro op. Aan noodhulp is veel geld uitgegeven. Maar de wederopbouw verloopt traag

Tot nu toe zijn er 47.631 huizen gebouwd, meldt de Nationale Reconstructie Autoriteit (NRA) van Nepal, verantwoordelijk voor de wederopbouw. Honderdduizenden mensen die afhankelijk zijn van subsidie voor de herbouw van hun huis, zitten nog midden in een ambtelijk traject. Hulporganisaties klagen over de gecompliceerde overheidsprocedures en trage bouwinspecties.

'Het zijn de mensen zelf die hun huis moeten bouwen'

"Laat een ding duidelijk zijn", zegt NRA-woordvoerder Yam Lal Bhoosal, "het zijn de mensen zelf die hun huis moeten bouwen. Niet de NRA of een andere overheidsorganisatie." NRA biedt hulp in de vorm van 300.000 Nepelase roepies subsidie en technische ondersteuning.

Fases Dat gaat stapsgewijs. Een huishouden krijgt eerst omgerekend 409 euro om een fundament te leggen. Na goedkeuring door lokale ingenieurs kan een aanvraag worden ingediend voor een tweede som, van 1227 euro. Als de muren staan en eveneens zijn goedgekeurd, wacht de aanvraag voor de derde som: 818 euro voor het dak. Ruim 600.000 mensen hebben geld ontvangen voor het fundament, maar slechts 5000 zijn in ronde drie beland en kunnen hun dak leggen. De overheid zet in op veilige herbouw: de huizen moeten een volgende aardbeving kunnen weerstaan. De eisen en controles zorgen voor vertraging. Verder zijn er te weinig arbeiders. "De ironie is dat jongeren naar het buitenland gaan voor werk, terwijl de bouw in eigen land gebrek aan mensen heeft", aldus Bhoosal. Ook ontbreekt het aan bouwmaterialen. 'De ironie is dat jongeren naar het buitenland gaan voor werk, terwijl de bouw in eigen land gebrek aan mensen heeft' Dan waren er incidentele factoren, zoals lokale verkiezingen in de getroffen gebieden. Die zijn voorbij, maar nu is het regentijd. Als die voorbij is, gaan de mensen weer bouwen, verwacht Bhoosal. Positief effect van het systeem is dat 600.000 mensen een bankrekening hebben geopend, zegt de NRA.

Termijn van twee jaar De hulporganisaties achter Giro555 besteden het geld dat ze inzamelen aan noodhulp en wederopbouw. Als vuistregel hanteren ze een termijn van twee jaar, waarna ze verslag uitbrengen. Vanwege de vertraging in Nepal is de termijn eerder dit jaar verlengd tot eind december. In april was 95 procent van het ingezamelde geld van Giro555 uitgegeven. Een kwart ging naar huizenbouw. Zo kregen 266.000 mensen tijdelijk onderdak en werden 1700 huizen hersteld en herbouwd. "Vanwege de verwoesting was aan huizen de grootste behoefte. Maar het duurde lang voordat er toestemming kwam om te bouwen. De hulpprogramma's moesten hierdoor worden bijgesteld", zegt een Giro555-woordvoerder. Meer dan 20 procent (4,5 miljoen euro) is besteed aan voorzieningen voor water en sanitatie. Verder werden volgens Giro555 94.000 mensen geholpen met zaaigoed en gereedschap en kregen 4000 mensen een vakopleiding. Met cursussen en campagnes is getracht de weerbaarheid van de bevolking te vergroten. "Hulpverleners zullen zelf ook het gevoel hebben gehad dat onderdak de primaire nood was", zegt de woordvoerder. "Maar je kunt niet bouwen zonder toestemming van de overheid. Het was een ramp van megaproporties in een land met afgelegen regio's. Daarbij heb je ook te maken met een fragiele overheid."

