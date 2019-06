We weten weinig over kinderen die op vakantieparken wonen en dat is zorgelijk

Er is meer níet dan wél bekend over de leefsituatie van kinderen die opgroeien op vakantieparken. Zelfs na onderzoek van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, blijkt uit het rapport dat vandaag verschijnt: ‘Als het vakantiepark je (t)huis is’.

Er bestaat geen twijfel dat in veel gezinnen een hoop speelt. Sommigen leven in een schaduwwereld Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

“Als we onderzoeken doen, is het normaal makkelijk om respondenten te vinden.” Maar nu dus niet, en dat terwijl de ombudsvrouw genoeg zorgelijke signalen kreeg. In Fort Oranje, de camping in het Brabantse Rijsbergen die werd ontruimd omdat mensen er leefden onder erbarmelijke omstandigheden, sprak ze een Roemeens gezin. “Onbeschrijfelijk. Kinderen en volwassenen waren vies. Meisjes van drie, vier jaar oud vertoonden seksueel wervend gedrag.”

Schaduwwereld Voor Kalverboer reden om de kwaliteit van leven van deze groep kinderen te onderzoeken. “We weten dat honderden, misschien duizend kinderen permanent wonen op vakantieparken. Maar die blijven onder de radar. Er bestaat geen twijfel dat in veel gezinnen een hoop speelt. Sommigen leven in een schaduwwereld.” De ombudsvrouw zocht contact met meer dan zestig organisaties. En via sociale media verspreidde ze een vragenlijst. Die werd in totaal 44 keer ingevuld, maar slechts zestien kinderen rondden de lijst ook af. De conclusie is dat kinderen die gedwongen wonen op vakantieparken zijn te verdelen in drie groepen: gezinnen die bewust kiezen voor het wonen op een vakantiepark bijvoorbeeld vanwege de vrijheid. Dan zijn er de spoedzoekers, mensen die in allerijl een nieuw huis moeten vinden. En er zijn gezinnen met tal van problemen variërend van scheidingen tot hoge schulden. Kinderen van de laatste twee groepen geven hun leven een onvoldoende.

Precaire situaties Slechts één gezin wilde Kalverboer te woord staan. “Dat gesprek is niet representatief, maar wel illustratief.” Het dertienjarige meisje vertelde dat “ouders goed moeten nadenken over de veiligheid voordat ze op een camping gaan wonen, ze weten niet wat kinderen kunnen meemaken.” Sommige gemeenten houden liever geheim dat gezinnen permanent op vakantieparken wonen, het mag namelijk niet Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer Dat het moeilijk is de problemen in kaart te brengen heeft volgens Kalverboer verschillende oorzaken. “Sommige gemeenten houden liever geheim dat gezinnen permanent op vakantieparken wonen, het mag namelijk niet. Eigenaren van particuliere parken willen ook niet dat anderen zich ongevraagd bemoeien met bewoners, en organisaties die in contact staan met de gezinnen kunnen niet altijd open zijn omdat ze te maken hebben met precaire situaties.” Haar boodschap aan gemeenten: breng in kaart wie er woont op vakantieparken. “En maak een einde aan de onzekere situatie voor kinderen.”

