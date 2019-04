We lezen, kijken en en luisteren acht-en-een-half uur per dag

Uit het onderzoek, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau, blijkt dat de tijdsbesteding van Nederlanders tamelijk stabiel is; zo ook ons mediagebruik. In 2013 en 2015 besteedden we respectievelijk 8 uur en 26 minuten en 8 uur en 33 minuten aan allerlei media: tv-kijken, radio luisteren, lezen, communicatie via onze smartphones. Nu is dat dus 8 uur en 23 minuten, een minimale afname.

Het onderzoek is uitgevoerd door SCP samen met vier organisaties voor kijk- en luisteronderzoek en media. Om aan de data te komen hebben 2700 mensen gedurende vier dagen tot een week een dagboek bijgehouden. Daarin noteerden ze elke tien minuten hun tijdsbesteding.

Dat het aantal mediaminuten zo stabiel blijft is opmerkelijk, zeggen de onderzoekers, omdat het medialandschap zo sterk aan het veranderen is. “Wat we wel zien, is dat binnen de verschillende media verschuivingen optreden, maar we zien niet dat mensen hun mediagebruik massaal beperken”, zegt Annemarie Wennekers, onderzoeker bij het SCP.

“Kijken staat altijd op één, maar binnen deze categorie zie je dat mensen minder live tv-kijken en meer on demand, of uitgesteld tv-kijken. Bij radio luisteren mensen minder live, maar meer via internet, zoals naar Spotify.”

Zo’n 8,5 uur per dag media gebruiken lijkt overigens buitensporig veel, maar dat komt doordat we multitasken

Ook bij lezen treden verschuivingen op door internetgebruik en e-readers. Lazen we in 2013 nog 36 minuten per dag van papier, in 2015 waren dat er 30 en vorig jaar nog 28. “Lezen van papier nam af tussen 2013 en 2015, maar die daling zwakt een beetje af. Je ziet dat vooral ouderen een voorkeur voor papier hebben. Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zou dat kunnen veranderen.”

Zo’n 8,5 uur per dag media gebruiken lijkt overigens buitensporig veel, maar dat komt doordat we multitasken, zegt Wennekers. “We gebruiken soms wel drie media tegelijk. Je leest terwijl de radio aanstaat en tussendoor komen er appjes binnen. Het meest gecombineerd worden kijken en communiceren, en lezen en luisteren.”

Opmerkelijk is het aandeel van het smartphonegebruik in onze communicatie. Dat steeg van 48 naar 62 procent. “Daarbij gebruiken we de smartphone voor steeds meer media”, legt Wennekers uit. “Voor kijken nog niet zoveel, voor andere toepassingen wel.”

Komen we door al dat mediagebruik eigenlijk nog wel aan slapen toe? Behoorlijk, blijkt ook uit het onderzoek. We slapen en rusten per dag gemiddeld nog altijd net iets meer dan we onze media omarmen: acht uur en 49 minuten. Zelfs nog vier minuten langer dan in 2015.

