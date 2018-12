We labelen mensen omdat het zo makkelijk is

Zeg David, jij bent toch psycholoog? Vertel eens, wat weet je van generatieverschillen?” Zo’n tien jaar geleden werd David Costanza benaderd door het hoofd van het onderzoeksbureau van het Amerikaanse leger, het U.S. Army Research Institute for Behavioral and Social Sciences. Leidinggevende militairen hadden moeite jongeren uit de millennialgeneratie te werven en trainen. Ze wilden graag weten hoe hun nieuwe rekruten verschilden van vorige generaties.

Voor Costanza, die werkt aan de George Washington Universiteit in Washington D.C., was het onderwerp nieuw. Natuurlijk, hij kende de stereotypen. Millenials, geboren tussen 1980 en 2000, zouden narcistisch zijn, een tikkeltje lui en niet zo loyaal aan hun werkgever. Maar waarop waren die aannames gebaseerd?

Hij begon met een literatuuronderzoek en nam het werk van collega-wetenschappers onder de loep. En dat was het moment dat hij zich achter de oren ging krabben. Costanza moest concluderen dat het onderzoek naar generatieverschillen rammelde.

Generatiedenken is breed geaccepteerd. In de media lezen we regelmatig over verschillen tussen generaties. De babyboomers (geboortejaren 1940 – 1955) zijn materialistisch ingesteld. De generatie X (1955 – 1970) is vol van cynisme. Millennials (1985 – 2000) lijden massaal aan burnouts. Toch?

Consultancybedrijven en marketingbureaus verdienen in ieder geval goed geld met deze ideeën. Ze schrijven dikke rapporten over hoe organisaties hun personeelsbeleid en reclamecampagnes op die generaties moeten aanpassen. Ook in de wetenschap verschijnen studies waaruit zou blijken dat generaties fundamenteel van elkaar verschillen. Vaak gaat het om karaktereigenschappen, arbeidsethos of motivatie.

“Gelukkig bieden steeds meer onderzoekers weerwoord”, zegt Wouter Vandenabeele, universitair hoofddocent human resources management aan de Universiteit Utrecht. Generatiedenken is ‘grote onzin’, vindt hij. “Ik ben van 1978. Mijn broer is van 1982. Ik ben dus van de generatie X, mijn broer zou een millenial zijn. Maar zo veel verschillen we niet van elkaar.” Vandenabeele kan zich best voorstellen dat een impactvolle gebeurtenis, zoals een oorlog, iemand vormt. “Maar de hardware van mensen verandert heus niet zo snel, als we praten over evolutie.”

Scheidslijnen

Bovendien ligt er discutabel onderzoek ten grondslag aan het idee, zegt hij. Een van de problemen is dat niemand het eens is over de begin- en eindjaren van generaties. “De scheidslijnen zijn arbitrair.” In het ene onderzoek begint de millennialgeneratie in 1980, in het andere onderzoek in 1985. Die vijf jaren lijken niet zo belangrijk, maar wie harde conclusies trekt op basis van statistisch onderzoek, moet de juiste cijfers hebben. “Wie een generatie-effect wil aantonen, moet een constante en consistente verandering laten zien in een groep mensen”, zegt Vandenabeele. “Het lijkt erop dat nog niemand daarin is geslaagd.”

Tot diezelfde conclusie kwam David Costanza. Nadat hij zich voor het leger in het onderwerp had verdiept, zou het hem niet meer loslaten. De afgelopen tien jaar is hij bezig geweest om te ontrafelen wat er aan de hand is met het generatieonderzoek. “Mensen veranderen, net als de samenleving”, concludeert hij. “Maar het idee dat vastomlijnde generaties deze veranderingen representeren, is niet bewezen.”

Hoe komt het dan toch dat we zo gewoon zijn geworden om over generatieverschillen te spreken? Om het generatiedenken te begrijpen moeten we terug naar de socioloog Karl Mannheim. In 1928 schreef hij het essay ‘Das Problem der Generationen’, waarin hij de theorie opwerpt dat groepen mensen beïnvloed worden door gedeelde sociale en historische omstandigheden. Die zouden hun persoonlijkheid vormen en zo zouden ze zich van andere generaties onderscheiden.