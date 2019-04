We koken minder, maar boerenkool met worst laten we liever niet bezorgen

Waarom zou je een andijviestamppot of pasta-met-zalm zelf koken als je zo’n maaltijd ook kunt bestellen via internet? Multinationals Unilever, Albert Heijn en Thuisbezorgd.nl denken dat consumenten vaker gaan kiezen voor het bezorgen van de dagelijkse maaltijd: de stamppot of pasta die mensen normaal gesproken zelf in elkaar draaien.

Vandaar dat Unilever in Rotterdam experimenteerde met de Stamppot Keuken met Unox en Albert Heijn in Amsterdam een bezorgrestaurant opende onder de naam Allerhande Kookt. Beide bedrijven werken met koeriers van Thuisbezorgd.nl.

Gezonde bestelling

“Een maaltijd thuis laten bezorgen is nu nog vaak een soort uitspatting”, zegt Alewijn Brouwer, manager bij Unilever. “Het is of iets bijzonders of iets ongezonds. Wij denken dat mensen ook graag iets gezonds willen bestellen dat niet al te duur is. Bijvoorbeeld als ze geen tijd hebben om te koken of als ze geen ingrediënten in huis hebben.”

Volgens Albert Heijn raakt online bestellen meer en steeds meer ingeburgerd. “Mensen willen minder tijd besteden aan het huishouden, koken en boodschappen doen”, zegt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. “Ze besteden meer geld aan thuisbezorgde maaltijden.”

Jitse Groen, topman van Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl : “Nu bestellen mensen gemiddeld 11,4 keer per jaar een maaltijd. Ze doen dat vooral op vrijdag en zondag.” Meestal is dat niet de gewone dagelijkse maaltijd, maar pizza, sushi of Pakistaans eten. “Als we willen dat mensen ook doordeweeks vaker kiezen voor bezorging, moeten we ons aanbod verrijken met goedkope maaltijden die je zelf zou kunnen koken. Je gaat niet elke dag pizza eten”, zegt Groen.