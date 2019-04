We kenden de babynamen Florence, Sydney en Paris, aan dat rijtje is nu ook Amersfoort toegevoegd

De naam is een eerbetoon aan de favoriete stad van de familie Thullah. Ze zijn afkomstig uit Sierra Leone, waar lange tijd een burgeroorlog woedde.

Lees verder na de advertentie

In 2008 kregen ze in Amersfoort een nieuw huis. "We willen onze waardering tonen", zei vader Dauda Thullah tegen het AD. De ouders hebben al zes zonen en wilden heel graag een dochter. Na de vele omzwervingen van het gezin werd die enige dochter uiteindelijk geboren in Amersfoort. "Daarom zal onze kleine koningin tot haar dood 'Lady Amersfoort' zijn."

De ambtenaar van de gemeente Amersfoort, die de pasgeboren baby moest inschrijven, wilde wel eerst even overleggen met haar collega's. "Ik moest wel 25 minuten wachten op de beslissing", zei vader Thullah.

Maar het was geen probleem. Baby Amersfoort Thullah kon gewoon onder die naam worden ingeschreven. Voor vreemde reacties is de familie niet zo bang. "Onze reden is duidelijk", zegt de vader van Amersfoort.

In Nederland mogen ouders zelf weten hoe ze hun kind noemen, al zijn er enkele uitzonderingen. Een ongepaste voornaam, bijvoorbeeld een scheldwoord, is niet toegestaan. Ook kun je niet zomaar een achternaam gebruiken als voornaam, tenzij deze ook vaak voorkomt als voornaam, zoals bijvoorbeeld Thomas of Frank. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag alleen om deze redenen een voornaam weigeren.