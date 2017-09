We hadden een heuse patiëntenstop, en die duurde precies één dag

Kunnen jullie er niet als volwassen mensen uitkomen? Die reactie dringt zich op nu zorgverleners en verzekeraars steeds vaker vechtend over straat rollen. Het is een spel om de knikkers waarbij grote woorden vallen als:

Dreigement uitgevoerd? De stop duurde slechts een dag, want wettelijk is het niet toegestaan

Patiëntenstop! Een goede dokter wil zo veel mogelijk mensen helpen. Maar wat doe je wanneer al na acht maanden je budget bijna op is, en de zorgverzekeraar niet wil bijlappen? Dan zeg je tegen de buitenwereld dat je geen keus meer hebt en dat je binnenkort de klanten van 'verzekeraar A' niet meer kunt helpen. Dat levert publiciteit op die 'A' heel slecht kan gebruiken, zeker tegen het einde van het jaar als hij weer met andere verzekeraars moet dingen om de gunst van de consument. Zo'n actie helpt alleen maar als je een flinke zorgverlener bent. Ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en anderen dreigen steeds vaker met een stop, en ook steeds eerder in het begrotingsjaar. Vorige week maakte voor het eerst een grote instelling het dreigement met een patiëntenstop waar. De psychologen van Emergis namen geen patiënten meer aan van twee verzekeraars. De Zeeuwse instelling gebruikte haar macht, want in haar regio zijn er weinig andere aanbieders van psychische zorg. Dreigement uitgevoerd? De stop duurde slechts een dag, want wettelijk is het niet toegestaan. Verzekeraar en zorgverlener moeten er samen uitkomen. Emergis neemt gewoon weer alle patiënten aan, of de verzekeraars extra betalen is onbekend. De Zeeuwse instelling is alsnog toegevoegd aan het groeiende rijtje zorginstellingen dat dreigde met een stop, maar die niet echt waarmaakte. Achteraf had men ook kunnen kiezen voor het gevaar van de:

Wachtlijst! Als zich meer patiënten melden dan het budget toelaat, kan het zomaar zijn dat ze langer moeten wachten omdat de verzekeraar niet betaalt. De wachtlijsten zijn een spook van de vorige eeuw en over het algemeen valt het nu nog reuze mee. Zorgverzekeraars zullen het niet snel hardop zeggen, maar een beetje wachtlijst hoeft misschien ook geen ramp te zijn. Die draagt immers bij aan de:

Betaalbare zorgpremie! De zorg dijt sowieso uit, dus de premie zal zeker stijgen Heel fijn dat die ene dokter zoveel mogelijk mensen wil behandelen, zal een verzekeraar zeggen, maar wij zijn er toch voor het algemeen belang. Door vaste en strikte afspraken te maken met zorgverleners, houden we de prijs in de hand. Dit is een wat moeilijk te verbeelden argument, want de verzekeraar zegt zich dus te beijveren voor de gemiddelde patiënt - en die bestaat nu eenmaal niet. Bovendien dijt de zorg sowieso uit, dus zal de premie zeker stijgen. Om dan te voorkomen dat ze als pure geldwolven worden gezien, kan de verzekeraar ook wijzen op de:

Kwaliteit van de zorg! Misschien heeft Emergis inderdaad te weinig geld gekregen dit jaar. Maar een andere verklaring is dat iemand met lichte depressieve klachten in Zeeland sneller bij de psychotherapeut belandt dan elders. Die extra aandacht is prettig en mogelijk genezend, maar er zijn ook nadelen. De Zeeuw kan de boodschap krijgen dat hij zijn problemen niet zelf aankan, en de behandeling is misschien wel overbodig omdat de klachten anders ook waren overgegaan. Door de patiënt zelf, of door enkele gesprekken met de huisarts, of een e-healthtoepassing. Wie nou echt gelijk heeft, blijft vaak in het midden. Maar het is goed te beseffen dat beide partijen claimen te handelen 'in het belang van de patiënt', met argumenten die vaak functioneren als onderhandelingstactiek.

