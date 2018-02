We gaan de economische groei nog wel voelen

“Het voelt bijna onwennig om te reflecteren op iets waarover iedereen tevreden is”, zegt Eric Wiebes. Met een knipoog naar de discussie rond het Groningse gas begon de minister van economische zaken zijn presentatie van de Nederlandse economische prestaties van vorig jaar. Maar is iedereen tevreden? Want tussen alle groeicijfers blijft toch één vraag hangen: wanneer merken de Nederlanders de economische hoogtij echt in hun portemonnee?

In tien jaar tijd groeide de economie in Nederland niet zo hard als in 2017. Vergeleken met een jaar eerder bedroeg die groei 3,1 procent, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee kwam de groei voor het eerst sinds 2007, het laatste jaar voor de financiële crisis, uit boven de drie procent.

De jaarlijkse presentatie van ‘De staat van de economie’ staat dan ook vol met grafieken met stijgende lijntjes. Zo namen investeringen in Nederland vorig jaar met 6 procent toe, de export met 5,5 procent en bereikte het vertrouwen van industriële ondernemers het hoogste niveau ooit gemeten door het CBS. De bouw floreert en high-tech bedrijven gaan als een speer. Het aantal banen en vacatures groeide en het aantal werklozen daalde in 2017 naar een nog lager niveau. Ook gaven mensen vorig jaar weer iets meer geld uit: 1,8 procent meer dan een jaar eerder.

“Het wordt tijd dat Nederlanders de economische groei nu ook merken”, zegt Wiebes. De vraag is of dat komend jaar gebeurt. Vorig jaar stegen de lonen met 1,5 procent, een afname van de groei ten opzichte van 2016. Salarisverwerker ADP berekende in januari dat de gemiddelde Nederlander er komend jaar 7 euro netto per maand op vooruit gaat; geen vetpot. De directeur van ADP zei daarop: “Vanwege het goede economische tij verwacht je hogere lonen.”