We Are Here: ‘Wij zijn het product van het vluchtelingenbeleid’

Het anders zo rustige buurtje in de Amsterdamse Watergraafsmeer trekt veel bekijks sinds met Pasen zo’n zestig buitenlandse krakers neerstreken in 22 woningen en een bedrijfspand in de Rudolf Dieselstraat. PowNews rende gistermiddag op zijn bekende wijze achter een ‘geïnterviewde’ aan, ditmaal een vluchteling met rastavlechten.

Lees verder na de advertentie

Busjes van woningcorporatie Ymere rijden af en aan. Ook een dame van Camelot, dat beveiliging en anti-kraakwachten aanbiedt, is present. Op nummer 7-huis is een loodgieter bezig gas en licht te herinstalleren. De ramen zijn uit voorzorg dichtgetimmerd, maar het glas zit er nog in.

Woordvoerder Khalid Jone (35) uit Soedan geeft om twee uur een persconferentie op de stoep. Hij is ongelukkig over het negatieve beeld dat de media geven van zijn groep. “Wij zijn het product van het vluchtelingenbeleid en het mislukte generaal pardon. Wij zijn mensen, die het leven verdienen, net als iedereen”, zegt hij. Hij verhaalt hoe zijn groep al jaren in de kou staat. “In een lege kerk, op straat. Als we iets beters vinden zoals hier, is het niet goed.” Regering, gemeente, verander het beleid, besluit Jone.

Een douchende vrouw belde in paniek 112 toen krakers per abuis haar huis binnendrongen

Beveiligers Dit wijkje met 124 duplexwoningen staat op de slooplijst, er komen 300 sociale nieuwbouwwoningen voor terug. Door de komst van de krakers ziet Ymere zich gedwongen al afgekeurde huizen weer woonklaar te maken. “Het is geld over de balk smijten. Maar tijdelijke verhuur moet het kraken van meer woningen voorkomen”, aldus woordvoerder Coen Springelkamp. Ymere eiste een spoedontruiming, aangezien kraken sinds 2010 verboden is. Bovendien zijn er diverse aangiftes gedaan wegens bedreiging van medewerkers van Camelot en Ymere. Er sneuvelde een ruit en een douchende buurvrouw belde in paniek 112 toen krakers per abuis haar huis binnendrongen. Maar omdat er geen gevaar is voor de openbare orde, gaf het Openbaar Ministerie de krakers afgelopen zondag acht weken de tijd om een oplossing te zoeken, tot 4 juni. Ondertussen schakelde Ymere beveiligers in om het personeel te beschermen en verder kraken te voorkomen. Buiten nummer zeven staan twee studenten, ze zullen nog vanmiddag in hun woning trekken. Max van den Bos (23) komt op nummer zeven, één hoog. Het slot is glanzend nieuw. Het valt Van den Bos reuze mee: “Het is een aardige woning voor 210 euro per maand”. Hij woonde al drie jaar anti-kraak, en zit sinds februari uit nood bij een vriend. Zijn moeder lichtte de student geschiedenis in over de actie van We Are Here: “Ik begrijp goed dat zij ook ergens moeten wonen. Maar Ymere begrijp ik ook.”