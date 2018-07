Water slijpt de steen, weten ze in Moskou

Het pad voert vanaf het naburige metrostation naar de belendende Moskouse wijk. Dag in dag uit een niet aflatende stroom voetgangers. Er is één probleem: het trottoir is te smal. Elkaar passeren gaat niet of nauwelijks, en achter een oudere dame of een kinderwagen ontstaan onmiddellijk heuse files.

Dat zou althans gebeuren als iedereen zich braaf aan de regels houdt. De praktijk is simpeler. Mensen halen onbekommerd links en rechts in via het aangrenzende gazon, dat inmiddels die naam nauwelijks nog verdient. De Moskoviet heeft vaak haast en is praktisch ingesteld.

Koppigheid De autoriteiten zijn dat in veel mindere mate. In plaats van het onderhavige voetpad te verbreden geven ze ieder voorjaar met een zeldzame koppigheid opdracht het platgetrapte gazon opnieuw om te spitten en in te zaaien. Maar voor het gras is het bij voorbaat een verloren strijd. Mensen halen onbekommerd links en rechts in via het aangrenzende gazon, dat inmiddels die naam nauwelijks nog verdient Het is een stil gevecht van lange adem tussen staat en burger dat je overal en iedere dag in Moskou tegenkomt. Iets verderop probeert de overheid al jarenlang te voorkomen dat mensen een drukke weg oversteken op een plek waar dat tientallen jaren gewoon was toegestaan. Van de ene op de andere dag was dat verboden. Het zebrapad verdween, verkeersborden werden weggehaald. Er kwam, ter ontmoediging, zelfs een hek op de middenberm, maar omdat de alternatieven neerkomen op een eind omlopen stapten de mensen daar werktuiglijk overheen. De politie deelde incidenteel bonnen uit, niets hielp.