Wat wisten de 12.521.337 ingescheepte slaven zelf?

De handel in Afrikaanse slaven door Europese slavenhandelaren werd mede mogelijk gemaakt doordat de interne slavernij op het Afrikaanse continent wijdverbreid was. Tot 1650 werden de meeste Afrikaanse slaven verkocht aan Afrikanen die zich met de productie en de handel in goud bezighielden, en aan Arabische slavenhandelaren die de (veelal vrouwelijke) slaven naar het Midden-Oosten brachten. Zelfs de ruim 12 miljoen slaven, die tussen 1600 en 1880 met westerse schepen uit Afrika werden weggehaald, maakten waarschijnlijk nog niet de helft uit van het aantal slaven dat in diezelfde periode binnen Afrika werd verhandeld en via de Arabische slavenhandel het continent verliet.

Einde aan gesteggel

De trans-Atlantische slavenhandel is ondanks het vele onderzoek nog omgeven met veel vragen, en de wetenschap daarover is permanent in ontwikkeling. Maar er is weinig discussie meer over het aantal slaven dat in Afrika scheep moest gaan voor een bestemming op het Iberisch Schiereiland, de Portugese en Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan of in de Nieuwe Wereld.

De onvolprezen database van de uitstekende website slavevoyages.com heeft een einde gemaakt aan het gesteggel over cijfers. Begin 2019 staat de teller op 12.521.337 in Afrika ingescheepte slaven. Het aantal dat op de plaats van bestemming is ontscheept wordt berekend op 10.702.653. Voor de Nederlandse slavenhandel zijn de getallen respectievelijk 554.336 ingescheepte slaven en 475.240 slaven die levend op hun bestemming zijn aangekomen.

Piet Emmer, auteur ‘Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel’ © TR BEELD

Overigens hoeft het verlies van grote groepen mensen op zich niet tot blijvende economische schade te leiden. Ten tijde van de slavenhandel hebben bijvoorbeeld Portugal en de Britse eilanden procentueel meer inwoners zien vertrekken dan welke regio in Afrika ook. Daardoor kregen de achterblijvers in die landen de beschikking over meer landbouwgrond en dus over meer eten. Waarom zou dat in Afrika anders zijn geweest?

Bovendien moeten we de Atlantische slavenhandel niet als een uniek grote migratiestroom zien: tussen 1500 en 1900 staken in totaal 70 miljoen mensen de Atlantische Oceaan over, van wie één zesde als slaaf. Tussen 1500 en 1800 waren slaven echter verre in de meerderheid en vooral in de achttiende eeuw bereikte de Atlantische slavenhandel een omvang als nooit tevoren: bijna de helft van het totaal maakte de oversteek in die eeuw; niet goederen maar slaven waren toen in waarde het belangrijkste Afrikaanse exportproduct.