Wat wijs ik de deur.. Mijn vriendschap of mijn privacy?

Beste Beatrijs,

Een tijdje geleden heb ik (vrouw van 80) een goede vriend (67) geholpen, toen hij zijn huis was kwijtgeraakt na een relatiebreuk. Hij had gevraagd of hij bij mij een kamer kon huren, maar daar is mijn huis niet geschikt voor. Ik heb hem wel tijdelijk onderdak geboden als logé. Deze week is hij vertrokken naar de stacaravan op een camping in de buurt. De caravan die vroeger mijn eigendom was, heb ik drie jaar geleden aan mijn vriend cadeau gegeven met de afspraak dat ik er nog af en toe gebruik van kon maken, als hij er niet zat.

Ik heb mijn huissleutel teruggevraagd, hoewel mijn vriend die liever had gehouden om bij minder goede weersomstandigheden naar mijn huis te kunnen vluchten. Maar ik heb zijn verblijf bij mij ondanks alle goede wil van beide kanten toch als een inbreuk op mijn privacy ervaren. Nu twijfel ik of ik te hardvochtig ben geweest. Niet zo leuk als hij in de caravan moet verblijven met kou, regen en nachtvorst.

Zielig in de kou