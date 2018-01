Wat vrouwen thuis kunnen, helpt bij het vinden van werk

Doe meer met wat je al kunt: verzorg je nu de haren van je kind, overweeg dan eens om aan de slag te gaan als kapster. Dat is de boodschap van Stichting Lezen en Schrijven aan laagopgeleide vrouwen met weinig of geen inkomen. Met haar campagne ‘Go Mama!’ biedt ze hen in ongeveer 200 buurthuizen of bibliotheken in het land een gratis taal- of rekencursus aan, speciaal gericht op het vinden van een baan.

'We zijn geen UWV die zegt: je moet nu werken' Linda Kloosterboer van Stichting Lezen en Schrijven

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is slechts één op de vier laagopgeleide vrouwen economisch zelfstandig, en de stichting wil dat aantal ophogen. Ze experimenteerde op vijf plekken in het land met die gratis lessen, gefinancierd door het ministerie van onderwijs. Die proef trok ongeveer vierduizend vrouwen, succesvol genoeg om nu landelijk te gaan.

“We zijn geen UWV die zegt: je moet nu werken. We proberen mensen te bereiken die zelf meer willen ondernemen of bij wie het idee nooit opkwam om een baan te zoeken”, aldus Linda Kloosterboer van Stichting Lezen en Schrijven.