Wat te doen als het spiraaltje acne oplevert?

De lezeres is bijna veertig. Drie jaar lang gebruikte ze de zogeheten Mirena hormoonspiraal. Ze was er niet tevreden over en kreeg flink last van acne. Nu is de spiraal weggehaald, maar ze twijfelt wat ze moet doen. Opnieuw die Mirena, of nu toch een koperspiraal? Die geeft weer meer kans op bloedverlies als hij net is geplaatst.

Wat niet helpt is dat de ene gynaecoloog ooit tegen de lezer zei dat de Mirena inderdaad voor acne zorgt, terwijl de ander dat stellig ontkende.

Welke arts heeft gelijk? Beiden een beetje, denkt Rinke Borgonjen. Hij is dermatoloog in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en actief in zijn beroepsvereniging NVDV. "In theorie zou de Mirena de talgproductie kunnen stimuleren." De spiraal bevat een variant van het vrouwelijke hormoon progesteron, dat mogelijk talgklieren zo hard aan het werk zet dat er puistjes in het gezicht te zien zijn.

Lastig te rijmen Maar, zo nuanceert Borgonjen, dit is vooral een theoretisch verhaal; onderzoek laat zien dat het in de praktijk wel eens gebeurt, maar meestal tijdelijk. "Bovendien werkt Mirena met een lage dosis vooral lokaal, in het gebied waar de spiraal wordt ingebracht." Dat is lastig te rijmen met puistjes in het gezicht. De meeste vrouwen gebruiken een combinatiepil, met mannelijke en vrouwelijke hormonen; die onderdrukt vaak de acne Toch verbaast dit verhaal de Gelderse dermatoloog allerminst. "De meeste vrouwen gebruiken als anticonceptie een zogeheten combinatiepil, met mannelijke en vrouwelijke hormonen. Die onderdrukt vaak de acne. Maar de pil wordt minder populair, en vrouwen stoppen ermee en zoeken naar alternatieven. Dan kan de acne weer opkomen. Dat hoeft dus niets te maken te hebben met het nieuwe middel, zoals een spiraal."

Niet getreurd Ach, tot een paar jaar geleden leek het zo makkelijk. Wie ernstige acne vreesde kreeg gewoon een middel als de Diane-pil. Effectief tegen acne en tegen ongewenste zwangerschap. Maar de Diane bleek een heftige bijwerking te hebben, het risico op trombose: stolling in het bloed, die zelfs levensgevaarlijk kon worden. Nu is zo'n pil die op de eerste plaats tegen acne was bedoeld, geen optie meer. Maar niet getreurd: de lezeres kan nog een hoop doen tegen acne. De huisarts heeft verschillende zalfrecepten in de computer staan. En als die niet helpen, kan hij verwijzen naar de dermatoloog. Die zet vaak anti-inflammatoire of de zogeheten vitamine-A-zuur-tabletten in. Vooral die laatste groep doet het goed, zegt Borgonjen. Nadeel kan zijn dat de gebruiker droge slijmvliezen krijgt en tijdens de kuur - die doorgaans een half jaar duurt - bloed moet laten prikken om in de gaten te houden of het middel de lever niet al te zwaar belast. Als de lezeres rookt, moet ze daar als de wiedeweerga mee stoppen, want de sigaret verstopt de poriën