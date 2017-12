Wat staat er dit jaar op het kerstmenu?

Het kerstontbijt is gewoon in pyjama

Angela Kalpoe (45), Latisha Ramlal (24), Charina Ramlal (21) en Angel Burke (7) doen inkopen bij de Surinaamse winkel Shera in Den Bosch.

Met haar drie dochters en kleinzoon is Angela Kalpoe in de Surinaamse winkel Shera. Vooral voor speciaal kerstbrood. “Er zit veel kaneel in, lekker zoet.”

© Merlin Daleman

Dit jaar wordt gekookt voor veertien man. “Wij houden van gezelligheid en heel veel eten”, zegt Angela terwijl zij het menu opsomt: gevulde kalkoen, rijst, pom en voor het eerst gans. Hoe dat moet? “Ik ga gewoon los met allerlei kruiden.” Krieltjes en rollade zijn ook al in huis. Wij houden van Nederlands eten”.

Iedereen helpt mee in de keuken. “Die eenheid stralen we uit. Vorig jaar was iedereen rood-zwart gekleed en maakten we veel foto’s”, zegt dochter Latisha (24). Zus Charina (21) koopt haarverf: “Ik ga deze Kerst voor een blonde look.” De zussen weten nog niet wat zij aantrekken. “Het is te koud voor een jurk”, vindt Latisha. Wat het ook wordt, de feestelijke kledij blijft ’s ochtends in de kast. “Het kerstontbijt is gewoon in pyjama.”