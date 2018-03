Wat moeten onze kinderen met al die flessen whisky?

Toen ons zoontje twee werd, gaf mijn broer hem een fles whisky met de mededeling dat we deze konden bewaren tot hij achttien is en dat hij deze fles dan wel met mijn zoon wilde opdrinken. Van dit gebaar zagen wij de humor wel in. De twee volgende verjaardagen van onze zoon herhaalde dit zich met andere flessen. Nu is onze dochter twee geworden en staat er nog een fles in onze kast. Mijn vrouw ziet een doemscenario voor zich, waarin onze kinderen zich op hun 18de met hun vrienden aan een zuipfestijn te buiten gaan, en wil niet nog meer kastruimte kwijt aan flessen drank. Moeten wij de cadeaus van mijn broer accepteren of kan ik hem een halt toe roepen?

Beste Te veel flessen,

Ga vooral op de rem staan bij uw broer! Een keer een fles als cadeaugebaar is grappig, elk jaar een fles erbij is bespottelijk. Sterke drank is sowieso geen geweldig cadeau voor iemand die achttien wordt. Beter op die leeftijd om eerst maar eens een biertje of een glas wijn in te schenken. Zeg tegen uw broer dat u voor elk van uw kinderen één fles zult bewaren en wel voor hun 21ste en dat u de rest van de reeds aanwezige flessen zelf gaat opdrinken of weggeven. Inmiddels zijn uw kinderen vier en twee jaar. Oud genoeg om van hun oom bij een volgende verjaardag een bij hun leeftijd passend cadeautje te krijgen, waar ze in het hier en nu plezier aan kunnen hebben.

