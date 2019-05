Wat moet je met een zoon die alleen wil ‘luier-poepen’?

Een peuter van 3,5 jaar is zo goed als zindelijk. Overdag draagt hij geen luier meer, ­’s nachts alleen nog voor de zekerheid, meldt zijn moeder. Plassen op de pot of wc gaat prima. Ook poepen op de pot is al gelukt. Maar inmiddels vertikt hij dat. ‘Luier-poepen’, zegt hij als hij moet. Pas als hij weer een luier aanheeft, laat hij zijn stoelgang de vrije loop.

Moeder maakt zich zorgen, want zoonlief moet in september naar de basisschool. Hoe krijgt ze hem voor die tijd zo ver dat hij gewoon naar het toilet gaat?

“Je kunt zindelijkheid niet forceren. Als kinderen niet op de wc willen, doen ze het niet. Je kunt ze alleen stimuleren”, zegt psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse. “Het belangrijkste is om rustig te blijven, en er vertrouwen in te hebben dat het wel goed komt.” Als je gefrustreerd raakt, pikt het kind dat op, en dat werkt averechts. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor een peuter niet naar de wc wil, legt Akse uit. Een voorbeeld: “Kinderen zien ontlasting soms als deel van henzelf, en vinden het lastig dat los te laten.”

Akse kan zich voorstellen dat er nu in het gezin veel discussie is over het poepen. Stap één is daarom om er twee of drie weken niet meer over te praten. De ouders kunnen hun zoontje in die periode gewoon een luier aantrekken op de momenten dat hij dat wil, omdat hij dat nu gewend is. Akse raadt andere ouders overigens aan om de luier consequent uit te laten als die eenmaal uit is overdag.

Na de radiostilte kunnen de ouders weer beginnen over de wc. “Ga samen boekjes lezen over hoe poepen werkt. Gooi samen de poep uit de luier in de wc”, suggereert pedagoog Merel Obermeijer. Akse raadt aan om na de rustperiode de luier echt uit te laten. Dat kunnen ouders feestelijk inkleden: “Je bent nu zo groot, het plassen gaat zo goed!” Ook moeten ze zorgen dat hun zoontje goed op de wc kan zitten. Eventueel kunnen ze met hem een mooie opzetbril of een voetenbankje kopen.

“Zullen we even naar de wc gaan?”, kunnen ze af en toe vragen. Maar: dat moeten ze niet te vaak doen, en het ja of nee van het kind moeten ze accepteren. Als hij in zijn broek poept, dan is dat maar zo. Met vezelrijk eten, genoeg drinken en voldoende beweging kunnen ze ervoor zorgen dat de darmen in elk geval op gang blijven. “Op een bepaald moment moet het er gewoon uit”, zegt Akse. Het kan overigens goed dat kinderen maar eens in de twee of drie dagen poepen: dat is volgens Akse geen reden tot zorg.

De moeder kan haar zoontje ook op vaste momenten op de wc zetten (bijvoorbeeld na het ontbijt, na de lunch en na het avondeten), alleen om er vijf minuten te zitten. Poepen hoeft niet. Later kan ze hem stimuleren om één keer te persen, en dat op te bouwen. Het gaat niet om het resultaat. Na elke keer oefenen met persen kan ze haar zoontje belonen, bijvoorbeeld met een sticker. Samen een boekje lezen op de wc kan zorgen voor een ontspannen ervaring.

