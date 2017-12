Wat moet ik met die talloze verzoeken om giften?

Vanmorgen maakte ik me boos over de verschrikkelijke hoeveelheid verzoeken om giften die we krijgen. In december is het nog erger dan anders. Geven we niet, dan heb ik een enorm schuldgevoel, zeker wanneer er ook nog (kerst)kaarten, pennen of frutsels meegestuurd worden. We krijgen gemiddeld zo’n drie verzoeken per week. Hoe kunnen we het beste een selectie maken, want aan alles geven kunnen we niet.

Beste Bodemloze put,

Het kan helpen om te bedenken dat de verzoeken om geld die u krijgt niet persoonlijk aan u gericht zijn. De brief is weliswaar op uw naam geadresseerd, bij de aanhef staat ‘Geachte heer of mevrouw Achternaam’, maar u hoeft daar geen speciale betekenis aan te hechten. Het is zomaar een brief die de goede-doelen-organisatie bij duizenden tegelijk de deur uit heeft gedaan. Op dezelfde dag dat u deze bedelbrief op de deurmat vindt treffen duizenden, misschien wel tienduizenden andere mensen precies dezelfde brief aan bij hun post. Veel goede-doelenorganisaties hanteren de schot-met-hagel methode om hun fondsen op peil te houden. Een minderheid van die noodkreten zal doel treffen en een schenking opleveren, de rest verdwijnt spoorloos in de oud-papier-bak. Doe gewoon wat in u opkomt. Meegestuurde kantoorartikelen en snuisterijen kunt u gebruiken of weggooien. Als u in een stemming van montere medemenselijkheid bent, maakt u een bedrag naar smaak over naar een goed doel dat u aanspreekt. Als het u te veel wordt of u zit aan uw taks qua schenkingen, gooit u de brief weg. Daar hoeft u zich niet schuldig over te voelen. U bent niet meer dan een radertje in de liefdadigheidstombola. Organisaties die u aanschrijven hadden geluk kunnen hebben, maar ze hebben pech. Dat nemen ze u niet kwalijk, want non-respons is al lang ingecalculeerd. Net zoals het goede doelen vrij staat om burgers te vragen om giften, staat het burgers vrij om zo’n verzoek niet te honoreren. Het negeren van bedelbrieven maakt van u geen slecht mens.

