Wat moet ik met al die lelijke cadeaus van mijn nichtje?

Mijn nichtje, dochter van mijn zus, geeft me altijd cadeaus die ruimte in beslag nemen. Goed bedoeld, maar ik vind ze heel erg lelijk. Met Kerst heeft ze een pakketje gestuurd met een afgrijselijk donkergrijs stenen beeldje van een kat in een rare houding en enge ogen. Soms krijg ik ook goede-doelen-kalenders die ik niet aan de muur wil hebben of sierdoosjes die ik niet kan gebruiken. Ze geeft het uit hartelijkheid, maar als ik alles neerzet, moet ik tegen voorwerpen aankijken die niet mijn smaak zijn. Ik heb ook geen zin om alles uit het zicht te zetten en tevoorschijn te halen als ze langskomt. Als ik zeg dat ik liever geen cadeautjes wil, kwets ik haar. Ik wil niet liegen dat ik de cadeautjes mooi vind, maar ik wil ook niet bot zijn. Wat te doen?

Beste Nutteloos en lelijk,

U hoeft nooit cadeaus die u niet bevallen in uw huiskamer op te stellen om de gever te vriend te houden. Een ontvanger mag doen met cadeaus wat-ie wil, en als hij ze niet leuk vindt, gooit hij ze weg, legt ze in een kast of geeft ze aan de kringloopwinkel.

Een incidenteel rotcadeau kan geen probleem zijn, maar als de cadeaus van uw nichtje een hardnekkig, terugkerend patroon vormen, kan het de moeite waard zijn om hier eens met haar over te praten. U zegt dan: ‘Het is heel lief van je om altijd met cadeautjes aan te komen, maar weet je, eigenlijk doe je me er geen plezier mee, want ik ben al een tijdje druk bezig met ontspullen.’ Leg haar het ontspullingsevangelie uit dat verkondigd wordt door opruimgoeroes als de Japanse Marie Kondo en de Zweedse Margareta Magnusson. Kern van hun boodschap is de oproep om alle overbodige spullen het huis uit te werken, omdat het leven daardoor lichter wordt. Vertel uw nichtje dat u in het kader van het ontspullen van uw huis er liever geen nieuwe spullen meer bij krijgt. Als ze graag cadeaus wil blijven geven, suggereer haar dan vergankelijke dingen, in de trant van een enkele hyacint of een bijzondere theesoort.

