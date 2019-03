Wat maakt een biertje tot het béste biertje? Een biersommelier legt uit

“Alleen door te ruiken kan een bierdeskundige ongeveer 80 procent van de gebruikte ingrediënten benoemen’’, zegt biersommelier Fiona de Lange, terwijl ze kleine aromaflesjes uitdeelt, gisteren tijdens haar masterclass bierproeven in Veghel.

Lees verder na de advertentie

De flesjes bevatten geuren die ook bij de productie van bier worden gebruikt. Vers gemaaid gras, hooi of zoethout zijn een paar van de vele aroma’s die vanuit de ingrediënten in bier ontstaan. De Lange kan deze geuren met een enkele neusademhaling van elkaar onderscheiden.

Door haar expertise is De Lange vandaag jurylid tijdens de vijfde editie van de Dutch Beer Challenge. Ze zal haar neus in zo’n veertig glazen steken om zo het best gebrouwde bier te vinden. Bij de beoordeling letten de juryleden op het schuim, de kleur en geur. Ook is een goede smaakbalans belangrijk. De Lange: “Sommige bierbrouwers kiezen voor een ingrediënt dat overheerst.”

Geuren onderscheiden leer je niet in een dag, maar het is wel belangrijk om het te ontwikkelen Fiona de Lange, biersommelier

Op de masterclass zijn vooral restauranteigenaren, koks en ander horecapersoneel afgekomen. De leergierige deelnemers ruiken aan de aromaflesjes. De een trekt een tevreden gezicht en weet precies wat voor geur het flesje bevat. Anderen kijken nadenkend en ruiken meerdere keren om zeker te zijn. Intussen staan er tulpvormige bierglazen klaar voor de proeverij.

“Kan iemand mij vertellen wat er in flesje nummer twee zit?’’ De inhoud ruikt fruitig. Een deelnemer waagt het erop en vermoedt sinaasappel. “Het is grapefruit,” zegt De Lange. “Geuren onderscheiden leer je niet in een dag, maar het is wel belangrijk om het te ontwikkelen.’’

Een paar bekende biermerken passeren de revue. Flesjes Brand ploppen open. De deelnemers nemen een grote slok en laten het bier in hun mond liggen. Volgens De Lange is dit de manier om goed te proeven. Ze laat het bier walsen in het glas en trekt de conclusie dat het goed gebrouwen is. “De bubbels in het schuim zijn compact, het bier is kraakhelder en het heeft een graanachtige geur.’’

Gevarieerd en verantwoord De Nederlandse biercultuur is relatief jong, maar ontwikkelt zich snel. Dat komt mede door de populariteit van speciaal- en alcoholvrij bier. Volgens de jaarcijfers van de Nederlandse Brouwers, een belangenorganisatie, werd in 2017 8 procent meer speciaalbier gedronken dan een jaar eerder. De consumptie van de alcoholvrije variant steeg met bijna 25 procent. De Lange verwacht dat brouwerijen meer alcoholvrij bier zullen gaan produceren. Volgens onderzoek wil de consument gevarieerder en verantwoorder drinken. © Merlin Daleman Ook door de toename van het aantal kleine Nederlandse bierbrouwerijen komen er meer biersmaken op de markt. In 2007 telde Nederland veertig kleine bierbrouwerijen. In tien jaar tijd is dat aantal gegroeid naar 270, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoe trots De Lange ook is op de Nederlandse biercultuur, de kwaliteit kan omhoog. “België kent een eeuwenoude biercultuur en heeft daardoor vier scholen waar bierdeskundigen worden opgeleid. In Nederland hebben we slechts een school in Den Haag. Ik hoop dat er meer scholen komen.”

Lees ook: