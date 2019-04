Wat levert de koning ontvangen op Koningsdag een stad op? Vraag dat maar aan Dordrecht

De informatiekiosk op het centraal station in Amersfoort is met stickers alvast omgedoopt tot Gouden Koets. Bij de ingang wappert het rood-wit-blauw en in de hal hangen grote oranje vlaggen met de tekst ‘Fijne Koningsdag’. De koning viert morgen zijn verjaardag in Amersfoort en de stad zet vandaag de laatste puntjes op de i.

De kosten voor het spektakel? Een miljoen euro. Maar de gemeente verwacht dat het bezoek van de koninklijke familie zich dubbel en dwars terugverdient. Het ‘grootschalige publieksevenement’ moet een boost geven aan het toerisme in de stad en de regio.

In die missie slaagde Dordrecht, waar in 2015 de eerste editie van Koningsdag nieuwe stijl plaatsvond: een bezoek aan slechts één stad, meer contact met het publiek en minder oud-Hollandse spelletjes. Zo’n 25.000 mensen bezochten dat jaar Dordrecht, 2,6 miljoen Nederlanders volgden het feest live op tv.

Met Koningsdag kun je veel Nederlanders kennis laten maken met je stad Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing

Sindsdien is het drukker in Dordrecht, zegt Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing. Vooral het dagbezoek is aangetrokken. Hoewel Baaij weet dat het lastig is om een toename van toerisme direct op te hangen aan Koningsdag, had het evenement volgens hem wel degelijk effect. “De aandacht hielp mensen te verleiden om naar Dordrecht te komen. Ons stukje vruchtbare grond is door Koningsdag een stukje sneller gaan bloeien.”

Urenlange pr De VVV Zuid-Holland Zuid concludeerde hetzelfde: dagtochten en arrangementen gaan de laatste jaren als warme broodjes over de toonbank. Een van de redenen is de aandacht door grote evenementen. Stadscolumnist Kees Thies (Algemeen Dagblad), geboren en getogen Dordtenaar, reageert instemmend aan de telefoon. “Koningsdag en de landelijke intocht van Sinterklaas (2011) hebben de verborgen schoonheid van Dordrecht blootgelegd. Op tv zag de stad er fantastisch uit.” Vorige week kreeg ‘Dordt’ weer landelijke aandacht met de live-uitvoering van ‘The Passion’. De Engelse krant The Times tipte de stad onlangs als ‘onontdekte Europese schat’. Er zijn parallellen te trekken tussen Dordrecht en Amersfoort. Beide hebben een lange historie en een middeleeuwse binnenstad met grachten en monumenten. Net als in Dordrecht laat Amersfoort morgen de hotspots van de stad zien, zoals de Onze Lieve Vrouwetoren, de op twee na hoogste kerktoren in ons land, en de 600 jaar oude Koppelpoort. Urenlange pr, live op tv. “Met Koningsdag kun je veel Nederlanders kennis laten maken met je stad”, zegt Baaij. Maar hij benadrukt dat de toegevoegde waarde van die dag niet alleen in toerisme zit: “Onder de Dordtenaren zorgde het voor een stukje binding en trots”. Daarnaast bracht het organiseren ervan partijen uit de stad met verschillende achtergronden met elkaar in contact. “Zo’n job zorgt voor nieuwe samenwerkingen.”

