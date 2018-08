Wat kunnen organisaties doen om diverser te worden? Drie adviezen

Het was niet de eerste proef met anoniem solliciteren en opnieuw mislukte die. Bij de gemeente Arnhem werkte het anonimiseren van sollicitatiebrieven zelfs averechts, bleek vorige week: minder mensen met een migratie-achtergrond solliciteerden op functies bij de gemeente. Daarom gaat de gemeente nu weer om namen vragen in vacatures. Eerder flopten proeven in Utrecht, Groningen, Amersfoort en Nijmegen. Hoeven we dat anoniem solliciteren nu nooit meer te proberen? Wat kunnen organisaties wél doen om diverser te worden? Drie adviezen.

"Hoewel er weinig bewijs is dat het werkt, vind ik dat we het middel nog een kans moeten geven. Ik zou het goed vinden als het Rijk het initiatief neemt voor een grootschalige proef, bij tientallen gemeenten. Dan kun je een goede vergelijking maken."

"Het probleem met veel proeven, ook die in Arnhem, is dat er geen controlegroep is. Je weet nooit hoeveel mensen met een migratie-achtergrond je had aangenomen, wanneer je wel hun namen had geregistreerd.

"Bij de universiteit hebben we een externe observator die bij elke benoemingsprocedure let op vooroordelen en een sollicitatiecommissie daarop aanspreekt. Het is belangrijk dat dat gebeurt. Bij de meeste sollicitatiegesprekken is er een hele lijst competenties waaraan iemand vooraf moet voldoen. Als een sollicitant vervolgens op gesprek komt, beslissen we al gauw dat we iemand leuk vinden, omdat die toevallig op een vriend lijkt."

"Wat ik aan de universiteit vaak merk, is dat biculturele studenten rolmodellen voor de klas missen. Studenten met een migratie-achtergrond voelen zich vaak minder gebonden aan de universiteit, omdat ze niemand zien voor de klas die op hen lijkt. Dat geldt ook voor meiden. Je hoort vrouwelijke studenten nog steeds zeggen: 'Goh, dat vrouwen hoogleraar kunnen zijn'. Tjonge, het is 2018!

"Je moet je ook afvragen waarom het team inclusiever moet worden. Zo wil de politie graag beter toegang tot bepaalde gemeenschappen. Vraag dan specifiek naar sollicitanten die Berbers spreken. Zeg niet dat iemand met een kleur leuk staat in het team, of dat een vrouw gezelliger is. Formuleer waarom je team beter is als het diverser is.

"Er zijn heel veel interventies om afdelingen of bedrijven diverser te maken. Het is belangrijk dat een organisatie er zoveel mogelijk tegelijk toepast.

De bestuurder Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam

"Ik ben niet voor positieve discriminatie. Anoniem solliciteren vind ik volstrekt onzinnig. Je moet iemand op zijn hele hebben en houden beoordelen.

"Wat als ik anoniem zou hebben gesolliciteerd voor het ambt van burgemeester? Ik denk dat mensen, toen ze mijn sollicitatiebrief zagen, dachten: dat is interessant. Stel je voor dat er alleen een nummer had gestaan. De sollicitatiecommissie zal mijn sollicitatie juist vanwege mijn afkomst bijzonder hebben gevonden.

"De standaardzin in vacatures is nu: 'wij zoeken iemand die in het team past'. Dat betekent dat je een spiegel voor jezelf zoekt. Ik ben er voorstander van dat gemeenten gaan adverteren met: 'wij zoeken iemand die níet in het team past'. Iemand die anders is en andere vragen stelt. Een socioloog te midden van economen. Of een ingenieur te midden van bestuurskundigen. Dat zou ik wel spannend vinden.

"Ik wil andere disciplines, andere typen mensen binnen zien te krijgen. Daarop kun je wel sturen als gemeente. Want die andere mensen stellen andere vragen, zij hebben andere opvattingen. Maar in heel veel teams zoeken mensen iemand zoals zijzelf. Dat is fijn en herkenbaar. Maar het leidt doorgaans niet tot verandering."