Wat is toch het geheim van de jarige Keukenhof?

Welke Olga Foekens (60) uit Groningen het mooiste vindt? “De tulpen die er een beetje uitspringen”, zegt ze. Ze loopt langs de inspiratietuinen van Keukenhof en weet al welke ze straks mee naar huis neemt: de Pasa La Grande en ‘iets met Princess’. Ze wilde al heel lang een keer naar Keukenhof en nu kwam het eindelijk van. “Het park heeft in Nederland misschien een beetje een suffe uitstraling. Maar ik word hier heel vrolijk van”, zegt ze.

Keukenhof in Lisse is een bloemenpark waar op 32 hectare zeven miljoen bloemen bloeien. Waaronder 800 verschillende soorten tulpen. Alle bollen zijn in 12 weken tijd met de hand – en een schepje – in de grond gezet. De tulpentuin is acht weken per jaar geopend voor bezoekers, alleen dan staan de tulpen in bloei en wordt de vooraf bedachte kleurenmix zichtbaar. “Het is ook voor ons een verrassing of het eruit ziet zoals we het van tevoren hebben bedacht”, zegt Stefan Slobbe, voorman parkbeheer. Hij zit in de maanden voordat het park opengaat om de tafel met kwekers om over het aanbod en het ontwerp van het park te praten. “Vroeger stopte mensen tien dezelfde bloembollen in een hoekje. Nu zijn uitbundige kleurenmengsels populair. Daar hebben we ons ontwerp op aangepast”, zegt directeur Siemerink.

De Duitse Jennifer Nejdrowski (31) en haar vriend Simon Tilly (33) kunnen de kleurenmix van dit jaar wel waarderen. Het stel is speciaal voor een bezoek aan Keukenhof met de camper naar Nederland gekomen. Waar ze nu naar een perk met witte, roze en gele tulpen staan te kijken. Nejdrowski: “Ik hou heel erg van veel verschillende bloemen door elkaar.” “De mooiste tulpen hier zijn die met felle kleuren en gekke randjes”, zegt Tilly.

Rafelrandje Het thema van dit jaar is flower power. Een terugblik op de jaren zeventig, omdat het park zeventig jaar bestaat. “Maar het past ook bij de tuin-, interieur- en modetrends van nu. Felle kleuren, scherpe kleurcontrasten, tuinen die er uit knallen”, zegt Slobbe. “De pasteltinten zijn dit jaar een beetje naar de achtergrond verdwenen. Veel mensen vinden tulpen met een rafelrandje of met een streep in een andere kleur mooi. Die bestonden een aantal jaar geleden nog niet eens”, zegt de tuinman. Niet alle perken gaan ieder jaar op de schop sommigen blijven hetzelfde. “Het ligt maar net aan wat de kwekers in de aanbieding hebben. Soms verdwijnt een soort, dan moeten we iets anders bedenken. Uiteindelijk is het doel dat mensen hier inspiratie opdoen voor hun eigen tuin”, zegt Slobbe. “Nou mijn tuin is zo groot als een postzegel dus dit namaken gaat niet lukken”, Corry Melkert (75) uit Gouda stoot lachend haar buurvrouw Marianne van der Kruk (62) aan. Melkert: “Ik heb vijf tulpen in mijn tuin, dat is wel genoeg.” Voor de twee gaat het vooral om een leuk dagje uit. “Het is echt mooi om te zien, al die kleuren bij elkaar”, zegt Van der Kruk. Ze roken een sigaret op een bankje waar een stroom toeristen aan ze voorbij loopt. En die stroom blijft aanzwellen. In 2013 kwamen er 8.000 mensen een kijkje nemen in de tulpentuin, in 2018 waren dat er 1,4 miljoen. De meeste bezoekers komen uit Nederland. Daarna volgen Duitsers en Amerikanen.

Schaarste Dat de populariteit van het park blijft groeien kan Jos van der Sterren, directeur van de hogeschool voor toerisme in Breda, wel verklaren. “De markt voor bloemen groeit wereldwijd. Er is geen land dat niet van bloemen houdt. Wat ook mee speelt: Keukenhof is maar een beperkte tijd open. Je kunt het maar een paar weken per jaar zien en die schaarste maakt het extra bijzonder”, aldus Van der Sterren. “Daarnaast is de laatste 10 jaar het vliegtoerisme gegroeid. Vroeger was het een park voor Nederlanders en omliggende landen. Nu komen mensen uit China en India er ook. Keukenhof heeft maar weinig marketing nodig omdat de tulp als icoon al zo bekend is. En mensen met weinig tijd willen alles vastleggen en delen. Of je ergens mooie foto’s kunt maken speelt echt mee in de belangstelling, zeker bij jongeren.” © Patrick Post En foto’s worden er gemaakt. Langs de rand van de zogenaamde historische tuinen liggen Aziatische meisjes met hun hoofd tussen de tulpen. Honden worden door hun baasjes op allerlei plaatsen in het park gefotografeerd en ouders staan met hun smartphone in de aanslag terwijl ze hun kinderen vragen nog één keer voor ze te lachen. En hoewel er genoeg mooie plekken zijn is een goed fotoplekje vinden niet makkelijk. De Japanse zusjes Sayoko Kishimoto (34) en Rie Kishimoto (32) proberen in de buurt van het Willem-Alexander paviljoen een selfie te maken met uitzicht op een naastgelegen bollenveld. Steeds wordt hun uitzicht verstoord door een andere toerist met hetzelfde idee. “We komen uit Tokio”, zegt de jongste zus terwijl haar oudere zus de fotoplek bewaakt. “En we blijven maar twee dagen in Nederland. Keukenhof wilden we niet missen. De kleuren zijn prachtig en zoiets hebben wij thuis gewoon niet”, zegt ze.

Droom Ook voor de 22-jarig Danielle Aquino uit de Filippijnen is het een bijzondere ervaring. “Sinds ik foto’s van dit park zag op sociale media is het mijn droom om deze plek te bezoeken. De bloemen zijn gewoon zo mooi”, zegt ze. Aquino is hier met haar ouders en haar broertje met wie ze een selfie maakt voor een strook gele tulpen. De foto wordt gezamenlijk goedgekeurd en nog voor iedereen iets heeft kunnen zeggen schiet Aquino weg om van een ander perk een foto te maken. “En ik maar betalen”, grapt haar vader. “Keukenhof is een unieke plek”, zegt tuinman Halil Ajan (63). Hij staat net druk de natuurtuin te schoffelen. Of er veel is veranderd sinds hij hier zeventien jaar geleden begon? Hij ziet wel dat het ontwerp elk jaar een beetje anders is. “Er komt een klinkerpad bij of juist meer bospaadjes om de bezoekers meer over het park te kunnen verspreiden”, zegt hij. “Ja en de kleuren veranderen ieder jaar. Maar wat ik zelf het meest opvallend vind: de perken zijn steeds kleiner. Ieder perkje telt nu 150 bollen terwijl dat er eerder 200 waren. En alles is meer gemixt zodat waar je ook in het park loopt je van alle soorten wel iets ziet”, zegt hij. Hoofdtuinman Stefan Slobbe: “Kwekers kunnen tegenwoordig ook veel meer verschillende soorten maken. Vroeger waren tulpen één bepaalde kleur, de Apeldoorn is daarvan de meeste bekende. Nu heb je tulpen met gemende kleuren en strepen.” Dat er in de tijd dat het park open is altijd iets in bloei staat komt door de zogenaamde lasagnebeplanting. “Eerst planten we een late tulp, daaroverheen gooien we wat aarde, dan planten we een iets latere tulp, dan nog een beetje aarde en daarbovenop plaatsen we een krokus. Zo blijven de perken continue in beweging en is er altijd iets te zien.” © Patrick Post En dat betekent ook dat er voor de tuinmannen altijd iets te doen is. Ajan heeft net een paar tulpen gezien die door de droogte al een beetje zijn gaan hangen. Hij moet er even een foto van maken. “Die stuur ik dan naar Stefan en dan kijken we wat we ermee doen.” Meestal is het een kwestie van de koppen eraf halen. “Ze zijn dan gewoon klaar”, zegt Ajan. Volgens Slobbe gebeurt het ook wel eens dat eens dat er een verkeerde partij bollen tussen zit of dat er iets misgaat tijdens het planten. “Daar moeten we dan iets op verzinnen”, zegt hij. In het park is van die menselijke fouten niets te zien. Bezoekers genieten van de bloemen en alles daaromheen. Een windmolen waar ze in kunnen lopen, een haringkraam, broodjes kroket, kassen waar koffie wordt geschonken, fonteinen en draaiorgels die nummers van Queen en Lady Gaga spelen.

Jonge kinderen Volgens directeur Siemerink is de gemiddelde bezoeker van het park 46 jaar. Zes jaar geleden was de gemiddelde bezoeker nog 50-plus. “We zien dat steeds meer gezinnen met kinderen het park bezoeken. We zijn om andere doelgroepen te bereiken ook wel gaan samenwerken met andere partners zoals 100% NL en de ANWB. Naast de traditionele doelgroepen – Nederlanders uit de regio, Duitsers en mensen met groene vingers – komen er nu dus ook gezinnen met jonge kinderen langs”, zegt hij. “Tussen de bloemen wandelen past bij alle religies en culturen. Er is gewoon niemand die er een hekel aan heeft.” Toch hebben de scholieren van het Rijnlands Lyceum Sassenheim wel genoeg gezien. Ze zijn met uitwisselingsstudenten uit Litouwen in Keukenhof. “Die vinden het leuker dan wij heb ik het idee”, zegt Lucas (16) terwijl hij richting de uitgang loopt. “De gemiddelde leeftijd is hier toch een beetje, nou ja, bejaard.” Marije (15) uit Sassenheim nuanceert: “Nou, het is wel mooi hoor. Gewoon leuk om een keer te hebben gezien.” Het is inmiddels bijna vier uur en het staat bomvol bij de souvenirwinkel naast de uitgang van het park. Massaal worden de bloembollen met namen als Sunny Prince, Queen Of The Night en City Flower in felgekleurde tasjes meegesleept naar de kassa. Net als met tulpenmotief versierde sneeuwbollen, pennen, sleutelhangers, stickers en magneten. Al deze tulpen gaan mee naar huis, samen met de opgedane inspiratie.

