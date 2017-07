Wat is er mis met de jongens?

Te veér?! Het gaat me niet ver genoeg!” Tv-maker en notoir voorvechter van mannenrechten Maxim Hartman krijgt dinsdagmorgen een telefoontje van BNR-radio met de vraag wat hij van de nieuwe Sire-campagne vindt. Jongens moeten volgens Stichting Ideële Reclame weer ruimte krijgen om te stoeien, het bos in te gaan of een scheur in hun broek op te lopen. Hartman roept dit al jaren, zo zegt hij op de radio. “Ze zouden testosteron moeten toevoegen aan de schoolmelk van jongens.”

Maar zoals Hartman zijn er niet veel. De boodschap dat meiden de laatste decennia genoeg aandacht hebben gehad en dat de focus best eens mag verschuiven naar de behoeften van jongens, oogst onder pedagogen, columnisten en andere opiniemakers vooral kritiek. De campagne riekt naar de jaren vijftig en is onnodig stereotyperend, zijn de verwijten die deze week het publieke debat domineren.

Maar of de campagne nou oubollig of te voorzichtig is, de tienjarige jongen in kwestie zit straks nog altijd in dat klaslokaal. Hééft hij nu eigenlijk een probleem? Groeien ‘de jongens’ in deze samenleving minder op tot daadkrachtige Clint Eastwoods? Wie zijn die mannen in de dop van tegenwoordig dan eigenlijk? Tijd voor een rondje langs wetenschappers en een bezoek aan de scouting.

Julius heeft, gestoken in laarzen en korte broek, de hele middag met zijn mede-welpen letterlijk door de modder gerold. Er zijn heel wat kikkers gevangen en één pad. Die vertoeft middenin de zwarte klont die Julius meedraagt. Vijftig meter verder zit een andere Eva (ook zeven jaar) met twee vriendinnen aan tafel, gedoucht en al. Maar vergis je niet: ook zij lagen een paar uur geleden tot hun kin in de drab. Maar zij hadden het, vergeleken met Julius en zijn maten, wel wat sneller gezien. Ze zijn toen gaan kleuren aan tafel.

Dat in ieder geval niet álle jongens binnen zitten tegenwoordig, bewijst de zevenjarige Julius. Hij brengt een week door op een groot scoutingkamp in het Flevolandse Zeewolde. De tengere jongen komt aangelopen en houdt zijn hand op met een onverstoorbare blik in de ogen. “Wat heb jij daar?”, wil leidster Eva van Silfhout weten. “Blubber.”

Nu hebben kinderen om het minste of geringste contact met hen. Laatst stond een vader met een tasje droge kleding in het kamp, omdat een van de jongens de zijne nat had gemaakt. “Ik wist niet eens dat die vader op weg was. Met een mobieltje bellen kinderen hun ouders soms nog voordat ze bij ons komen.”

Maar op de vraag of jongens zijn veranderd de laatste decennia, hoeven ze niet lang na te denken. “Vroeger waren ze ruiger”, zegt Ten Hooven, die al achttien jaar meedraait in de scouting. “Toen ik jong was, dropten ouders hun kinderen bij aanvang bij de leiding. Ze kregen die een week later terug, eventuele problemen werden ter plekke opgelost. Ouders merkten daar niets van.”

Even verderop roken leiders Jeroen ten Hooven (25) en Sjahad Iske (35) een sigaretje aan een houten tafel. “Een Sire-campagne? Niets van gehoord”, zegt Iske. Het nieuws gaat deze drukke zomerweek even langs ze heen.

Tegenwoordig zit je dan direct bij bureau Halt voor een werkstraf, merkt hij op. “Best sneu ook wel. Heb je allerlei plannetjes als jongetje, is er tegenwoordig constant een ouder in de buurt die zegt ‘doe dat nou maar niet’, ‘misschien moet je dat even anders doen’.”

Dat ouders er nu veel meer bovenop zitten, ziet ook ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. “Vroeger had je meer ruimte om te ontsnappen aan ouderlijk gezag. Er was altijd wel een trapveldje of verlaten bouwterrein in de buurt. Soms ging je matten met jongens uit een andere straat.” Ouders laten hun kinderen niet meer zo begaan. Een parkje om de hoek is vaak al te ver weg.

Die maatschappelijke ontwikkeling ziet scoutingleider Iske ook, maar met een grote mond moet je bij hém niet aankomen. Ze moeten hem niet zien als gelijke, want dat is hij in deze kampsituatie niet. Tegen jochies die hem aanspreken alsof hij een leeftijdsgenootje is, zegt hij: “Hé! Wij hebben vroeger niet samen geknikkerd, hè? Vergeet dat niet.” Twintig jaar geleden kreeg je een klap voor je kop als je herhaaldelijk niet luisterde, gaat hij verder. De ras-Amsterdammer - type ruwe bolster blanke pit - treedt zelf streng op als het moet, maar een klap uitdelen is tegenwoordig ontoelaatbaar, natuurlijk. Ten Hooven: “Je hebt nu dus die mondiger types. Die kinderen willen bijvoorbeeld eerst weten waarom juist zíj corvee hebben en niet een ander groepje.”

Hoe vaders en moeders tegelijkertijd dan de teugels laten vieren? Ze dulden meer tegenspraak. Waar elke volwassene - buurman, leerkracht of winkelier - nog niet zo lang geleden gezag had, zien de jongens hen nu meer als gelijke.

Stekkers uit elkaar halen

Even verderop in het land bereikte het Sire-nieuws hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles op zijn vakantieadres. Hij draagt al jaren bij aan de discussie, en schreef er een boek over: ‘Het Tienerbrein’. Jongens typeert hij aan de hand van een jeugdherinnering. “Ik haalde als kind graag wekkers uit elkaar. Gewoon, om te kijken hoe die er van binnen uitzien. Soms bleef er na het weer in elkaar knutselen een radertje over. Maar daar leer je van.” Wat Jolles wil illustreren: jongens hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid. Doen, proberen, risico’s nemen. Zo krijg je later gedurfde ondernemers, uitvinders of artsen die het lef hebben een nieuwe behandelmethode te starten.

Pech dus in het huidige klaslokaal, voor de speelse en stoelwippende jongen

Vrouwen kunnen dat uiteindelijk net zo goed, mits je hen daar net als jongens toe stimuleert. “Dat zij over een ander genenpakket beschikken, doet er weinig toe.” Aanvankelijk, in de jonge jaren, zijn die verschillen in genen wél meer van invloed. Meisjes en jongens starten het leven met een ietwat verschillende waaier aan talenten. Hoewel het hier gemiddelden betreft, kun je volgens hem zeggen dat jongens in hun kindertijd wat meer ruimtelijk inzicht hebben, meisjes juist wat meer taalvaardigheid en zelfreflectie.

Maar die verschillen kunnen onder invloed van de omgeving verdwijnen tijdens het opgroeien. Momentopnames rond het tiende jaar geven daarom een verkeerd beeld: de tiener is werk in uitvoering, zegt de hoogleraar. “Meisjes moet je platgezegd aanmoedigen om af en toe een scheur in hun rokje of broek te krijgen, en jongens om te praten over hoe ze zich voelen. Zo krijgen ze een breed scala aan vaardigheden.”