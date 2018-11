Wat heb je aan een stralingsvrije broek?

Een stralingsvrije broek! Om u te redden van onvruchtbaarheid! Een verbaasde lezer stuurt een linkje naar een spijkerbroek met een stralingsvrije zak om je telefoon in te stoppen. Wat moet zij hiervan geloven? Er is wel trouwens meer kleding op de markt waarvan verkopers zeggen dat het elektromagnetische straling tegenhoudt.

Een rondje webshops leert dat er naast broeken ook zwangerschapsbanden zijn en fleecedekentjes voor onder je laptop – mocht je die op schoot nemen. Wat steeds terugkomt, is de theorie dat de straling uit de telefoon er bij mannen voor zorgt dat de kwaliteit van hun zaad achteruit gaat, ‘blijkt uit onderzoek’, staat daar dan bij.

Dat onderzoek komt uit 2014, verschillende media publiceerden erover. De theorie is dat de straling wordt omgezet in warmte. Als de telefoon constant dichtbij het kruis is, kan de temperatuur van de teelballen oplopen. Dat heeft een ongunstig effect op de productie van zaadcellen, ze worden als het ware gekookt.

De kwaliteit van de studie, en ook andere studies naar hetzelfde onderwerp, is matig, concludeerden hoogleraren toen al. Ook nu, zegt Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, zijn er veel méér onderzoeken waarbij geen aantoonbaar slecht effect van de straling op de vruchtbaarheid werd gemeten. “Maar die komen natuurlijk niet in het nieuws”, zegt zij. Volgens haar zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat je door straling van mobiele telefoons onvruchtbaar kan worden.

Hamvraag

Wel blijft overeind dat zaadcellen gevoelig zijn voor temperatuur, zegt zij. Dan is de hamvraag of een telefoon in de broekzak de teelballen daadwerkelijk opwarmt. “Juist om dit soort opwarmingseffecten te voorkomen gelden er blootstellingslimieten voor telefoons, die de opwarming van het lichaam beperken.” In Nederland wordt dit nauwgezet bijgehouden, aldus Beerlage. “Er is geloof ik maar één keer een telefoon uit de handel gehaald vanwege te hoge straling.”

Daarnaast zijn de blootstellingslimieten ruim genomen, volgens Beerlage. Dus zélfs als een telefoon meer eltromagnetische straling uitzendt (dat loopt op als je verder van een zendmast bent, of bijvoorbeeld in de auto, lift of metro zit) is er nog genoeg marge: de opwarming is zo gering dat de zaadcellen gespaard blijven.

De stralingsvrije broekzak die de lezeres doorstuurde is gemaakt van zilverdraad en katoen. Het kledingmerk Garcia werkte ervoor samen met het bedrijf Radygo,. Het bedrijf beroept zich voor de werking van de stof op een validatie van TNO, die zij vanwege mogelijke concurrentie niet op hun site zetten, laat directeur Derk Mekkering weten. Metalen hebben een afschermende werking op straling, zegt hij. Het zilverdraad dus ook.