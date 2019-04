Julian Assange werd door de Londense politie uit de ambassade van Ecuador gesleept. De Australische oprichter van WikiLeaks zat daar sinds 2012, uit angst uitgeleverd te worden aan de VS. Hij wordt door vriend en vijand erkend als een van de invloedrijkste klokkenluiders uit de Amerikaanse geschiedenis. Maar waarvoor wordt hij precies aangeklaagd en wat kunnen de gevolgen zijn? Een overzicht.

Wat hangt Assange boven het hoofd? Met zijn website WikiLeaks hielp hij grote schandalen uit de Amerikaanse politiek te laten uitlekken, waaronder oorlogsmisdaden in Afghanistan en Irak, mensenrechtenschendingen in gevangeniskamp Guantanamo Bay en geheime e-mails van presidentskandidaat Hillary Clinton. Van alle publicaties heeft Clintons e-mailschandaal misschien wel de meeste aandacht gekregen in de media. Julian Assange wordt daarom vaak beschuldigd te hebben samen gezworen met Moskou en Donald Trumps campagneteam. Juist die schandalen spelen, althans officieel, geen rol in de arrestatie van Assange. In plaats daarvan wordt Assange door de Amerikanen aangeklaagd omdat hij voormalig militair Chelsea Manning zou hebben geholpen met het hacken van een wachtwoord op een regeringscomputer. Manning heeft echter altijd gezegd in haar eentje te hebben gewerkt. Assange zou de gestolen informatie van Manning alleen maar gepubliceerd hebben. Maar er is meer. Assange kan opnieuw worden aangeklaagd voor een oude verkrachtingszaak in Zweden. Dat was nota bene de zaak die hem deed besluiten de Ecuadoraanse ambassade in te vluchten. Hij zei te vrezen dat Stockholm hem uiteindelijk zou uitleveren aan de VS. De Australiër riskeert ook nog een celstraf van maximaal een jaar in het Verenigd Koninkrijk. Vanwege het Europees arrestatiebevel van Zweden had de WikiLeaks-oprichter een borgtocht moeten afbetalen in het VK. Een Britse rechter heeft hem schuldig bevonden aan het schenden van de voorwaarden. WikiLeaks-oprichter Julian Assange in een politie-auto in London, kort na zijn arrestatie eerder deze week. © REUTERS

Kan hij voor meer worden aangeklaagd? Ja. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hebben de Amerikanen een spionagewet doorgevoerd waardoor het onthullen van informatie strafbaar is als dat de nationale veiligheid in gevaar brengt. Die spionagewet is echter nog nooit gebruikt tegen journalisten en klokkenluiders. Veel rechtsgeleerden zijn bang dat het gebruik van de spionagewet tegen Assange het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet zal aantasten: de vrijheid van pers en meningsuiting. Een dergelijke rechtzaak zou dus op veel kritiek kunnen rekenen van academici, journalisten, politici en burgers, ook van degenen die zich eerder negatief hebben uitgesproken over Assange. Het is maar de vraag of de Amerikanen hun vingers aan zulke beschuldigingen durven te branden.

Hoe staat de regering Trump in deze zaak? President Trump is vaak van mening veranderd over Assange en zijn WikiLeaks-project. In 2010 zei Trump in een Fox News-interview dat hij de website ‘schandelijk’ noemde en suggereerde dat er een doodstraf zou moeten zijn voor het verspreiden van geheime informatie van de Amerikaanse staat. Tijdens de presidentscampagne prees Trump de klokkenluider opeens de hemel in, nadat bleek dat de gepubliceerde e-mails van de Democratische Partij zijn tegenstander Hillary Clinton ernstig beschadigden. Donderdag beweerde de president juist weer dat hij ‘niets weet over WikiLeaks’. Over de arrestatie van Assange zei hij tegen de pers: “Dat is echt niet mijn ding. Ik heb hier echt geen mening over.” Toch wordt Julian Assange door de regering Trump nu aangeklaagd voor samenspanning met Chelsea Manning.

Wanneer wordt Assange uitgeleverd? Wanneer en of hij überhaupt wordt uitgeleverd is onduidelijk. Voorlopig zit de Australiër vast in het Verenigd Koninkrijk. Het is te verwachten dat Assange zijn Amerikaanse vervolging in het VK zal aanvechten door te stellen dat de Amerikanen politiek gemotiveerd zijn. Dat gevecht kan nog jaren voortduren.

