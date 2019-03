Wat er door Michael P. verandert voor delinquenten

Michael P. kon zijn medisch dossier gesloten houden. Hoe kon dat? Lees verder na de advertentie Dat komt door het medisch beroepsgeheim. De penitentiaire inrichting waar P. zat mag het medisch dossier alleen delen als hij toestem­ming geeft. Dat heeft P. niet gedaan. Dat gaat minister Sander Dekker (rechtsbescherming) nu veranderen. Wie naar een forensische kliniek wil en de gevangenis wil verlaten, moet inzage geven in zijn of haar ­dossier. Wie dat niet doet, blijft in de ­gevangenis en moet daar werken aan zijn terugkeer naar de samenleving.

Wat gaat minister Dekker verder nog veranderen? Meer dan nu het geval is moet er een goed beeld zijn van de risico’s. Daarnaast krijgen gedetineerden voor­taan pas in de allerlaatste fase van hun straf meer vrijheden om zich voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving.

Michael P. wist in 2010 tbs te ­ontlopen omdat hij niet mee­werkte aan een gedragskundig onderzoek. Binnenkort kan dat niet meer. Door een nieuwe wet is het in de toekomst mo­gelijk om medische gegevens op te ­vragen van verdachten die wei­­ge­­ren mee te ­werken aan een gedragskundig onderzoek. Uit die medische gegevens moet dan alsnog blijken of iemand een stoornis heeft en of tbs opgelegd moet worden.

Hoe zit het met de 21 overige gedetineerden? Om het zekere voor het onzekere te nemen is opnieuw gekeken naar alle gedetineerden die zijn veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedendelict en die nu in een forensische kliniek zitten.

Bij dertien gedetineerden bleek dat ze nog niet in de laatste fase van hun straf zaten. Hun vrijheden zijn ingetrokken. Daarnaast waren er bij acht gedetineerden twijfels omdat niet alle gegevens op orde zijn en daardoor de risico’s niet duidelijk waren. Ook zij moeten hun hun vrijheden inleveren. Voor deze laatste groep geldt wel dat ze snel hun vrijheden kunnen herwinnen als hun dossiers compleet zijn en er alsnog een goede afweging gemaakt kan worden van de risico’s.

Lees ook:

Fouten, gemiste kansen en juridische belemmeringen: dit ging er mis in de resocialisatie van Michael P. Een dodelijke mix van fouten, gemiste kansen en juridische belemmeringen. Wat er volgens de onderzoeksrapporten mis ging in de resocialisatie van Michael P.