Wat doen we met Pasen: naar de woonboulevard, preken of een auto kopen?

‘Wees er als de kippen bij en profiteer van veel Paasvoordeel!’, staat er op de website van autobedrijf Janssen-Kerres in Sittard. Want de meubelboulevards mogen dan traditiegetrouw de show stelen op Tweede Paasdag, het is wel degelijk ook een uitgelezen dag om eens naar een nieuwe auto te gaan kijken.

Ze hebben de Bergerweg in Sittard niet voor niets Autoboulevard genoemd. Met recht, want alle merken die er enigszins toe doen hebben hun showroom in die straat geposteerd, van Peugeot tot Mazda en van VW tot Lexus via Mitusbishi, Renault en Seat.

Bij Janssen-Kerres vinden zelfs zeven automerken onderdak. Maar die moeten deze dagen natuurlijk wel op zijn paasbest gepresenteerd worden. “We zitten midden in het paaslogistieke proces”, zegt Astrid Dinnissen van Janssen-Kerres, dat behalve in Sittard nog 13 vestigingen heeft.

“De showrooms worden natuurlijk versierd, we hebben kortingacties op verschillende modellen en uitvoeringen bij alle merken en we verstoppen een gouden ei tussen de tentoongestelde auto’s. Dan hebben de mensen ook wat te doen.” Wie dat ei vindt, wint een waardecheque voor de werkplaats, ruitenvloeistof, een bidon en nog zo wat.

Dinnissen: “Het is meer een aardigheidje. Die kortingen op de modellen zijn bijvoorbeeld ook drie weken na Pasen nog wel geldig, hoor. Dat moet ook, een auto is geen impulsaankoop, daar moet je even over nadenken voor je die koopt.”

Daarom is Tweede Paasdag, als de mensen de tijd hebben en in een goeie bui zijn, zo’n geschikte dag voor de potentiële autokoper, weet Dinnissen. “Je hebt mensen die alleen komen rondneuzen en je hebt serieuze kopers. Die laatste groep herken je aan de tijd die ze er voor nemen. De verkoopgesprekken duren met Pasen echt langer dan in de rest van het jaar.

“Verder is het voor een groot deel ook tijdverdrijf en paaseitjes eten. Voor ons is het een van de highlights van het jaar. Het is hier dan een soort zoete inval, net een kroeg.”

De dominee heeft de hele agenda leeg voor de kerkdiensten

De Rotterdamse dominee Marleen Blootens (36) heeft deze week ‘radicaal veel tijd’ gemaakt voor de vier diensten waarin ze rond het paasweekeinde voorgaat. Ze heeft geen enkele afspraak in haar agenda, zodat ze zich helemaal kan concentreren op de vieringen die zij moet leiden.

Dominee Marleen Blootens © *

Vrijwilligers in de Protestantse Gemeente van Rotterdam Overschie helpen de predikant bij de organisatie, maar de preek, of een korte overdenking, die maakt ze zelf. “Het is een intensieve week”, zegt Blootens. “Het is druk, maar op een andere manier dan dat je heel veel dingen moet doen. Het is meer druk op inhoud dan in de agenda.”

De week begon voor haar met de dienst met Palmpasen. Op Witte Donderdag vierde de gemeente avondmaal, indachtig de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen had voordat hij werd gekruisigd.

Die dag, Goede Vrijdag, luisterden de kerkgangers in Overschie naar het lijdensverhaal, en naar het koor. Een preek was er niet. “Aan Goede Vrijdag heb ik inderdaad weinig werk”, zegt Blootens.

De dominee moest juist wel weer veel doen aan de paaswake vanavond, op Stille Zaterdag. Donderdag, toen Trouw haar belde, zat ze net aan de derde alinea van de meditatie. Ze kon er nog niet veel over kwijt, maar ze wist al wel welke kant het op zou gaan met de ochtenddienst met Pasen, morgenochtend: “Je bent nooit zonder hoop, zonder toekomst of zonder vertrouwen. Dat is de belofte van Pasen.” Blootens heeft vorig jaar een zoon gekregen en tijdens de zwangerschap bleek ze kanker te hebben. “Ik heb geleerd dat het leven weer hoopvol kan worden mét de littekens die je oploopt. Dat ervaar ik heel sterk, en daardoor heb ik ook wel de concentratie en de diepte die nodig zijn voor de preek.”

Lachend: “Ik heb nu een kind van een jaar, en dat huilt elke nacht. Daar heb ik meer last van dan van mijn agenda.”