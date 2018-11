Wat bezielt een draagmoeder? ‘Ik vond bevallen erg mooi en wilde dat vaker meemaken’

‘De kracht van de draagmoeder is homo’s verliefd te laten worden op een meisje.’ Pauline van Berkel (41) liet deze tekst op een T-shirt drukken, nadat ze voor twee homostellen een baby had gedragen. De weeën, het puffen, het persen, alles maakten de mannen mee, zittend aan haar kraambed. Toen ze hun dochtertje in de armen kregen, konden ze alleen maar huilen. ­Lieve woordjes fluisteren.

Dat moment was eerder mooi dan moeilijk, zegt Van Berkel. “Je hebt er met elkaar meer dan negen maanden naartoe gewerkt, je ziet het geluk bij de wensouders. Daar doe je het voor, om iemand anders dat geluk te gunnen. Dat is machtig.” Emma en Liv, zo heten haar dochters. Want zo noemt Pauline van Berkel ze wel.

Zelf werd zij tweemaal zwanger door zelfinseminatie. Ze bracht het zaad van één van de mannen in op de dag van haar ovulatie. “Je kunt het heel simpel zelf doen.” De twee stellen leerde ze kennen op internet. Ze wilde graag draagmoeder worden en begon er een blog over. “Ik vond bevallen ontzettend mooi en wilde dat nog vaker meemaken.”

Volgens Van Berkel zijn er nog veel obstakels voor draagmoeders: het is een hele rompslomp om het ouderlijk gezag over te dragen. “Ik ken een stel dat het gezag nog niet had, dat kan zo een jaar duren, en waarvan het kindje in het ziekenhuis belandde. Zij mochten er niet slapen, alleen de draagmoeder. ­Onmenselijk.”

“Een fantastische stap”, zegt Van Berkel over het nieuws. “Ik denk dat nu meer vrouwen opstaan die zeggen: ik wil best een kindje dragen, maar niet met m’n eigen eicel.” Ook voor een draagmoeder die haar eigen eicel wil gebruiken, opent een kliniek haar deuren. Als zij verminderd vruchtbaar is en het via inseminatie niet lukt, kan zij met de wensouders voor een ivf-behandeling bij MC Kinderwens terecht.

Gisteren kreeg Van Berkel de ­hele dag berichtjes over het nieuws dat volgend jaar twee klinieken hun deuren openen voor homoseksuele wensouders met een draagmoeder. Zij kunnen bij vruchtbaarheidscentrum Nij Geertgen aankloppen als ze via ivf een kindje willen krijgen met een gedoneerde eicel en het zaad van één van de wensouders.

Ze is niet het soort draagmoeder dat geen contact wil. Vandaag is Emma jarig. Ze gaat er dit weekend op visite met poppenluiers. Liv komt ook, net als haar drie eigen tieners. “Ik wil alle vijf graag op een foto hebben. Het is altijd een rijk moment als iedereen samen is. Dit heb ik voor elkaar gekregen, denk ik als ik ze samen zie.”

Onkostenvergoeding

Pauline van Berkel © Marijke Trienekens

Van beide paren ontving ze een onkostenvergoeding: voor positie­kleding en medische kosten. Eraan verdiend heeft ze dus niet, verzekert ze. “Als er grote bedragen worden neergeteld, zit je tegen mensenhandel aan.”

Met zo’n dikke buik rondlopen, dat is best een offer natuurlijk. “Niet alleen van mij, ook van het gezin. Ik had best veel hulp nodig.” Haar vriend (niet de vader van haar kinderen) had er in het begin wel moeite mee. “Hij had mij ook nog nooit zwanger gezien. Hij wist niet wat er op hem afkwam.” De tweede keer waren de angsten weg. “Dan weet je: dit wordt weer zo’n mooi verhaal.”

Beide keren bleven de vaders en zij na de geboorte meerdere dagen samen met het pasgeboren kindje. “Na een paar dagen namen ze haar mee. We sloten een mooi en intens avontuur af. Ik moest een traantje wegpinken, maar verdriet is niet hetzelfde als spijt. Ik heb er nooit over getwijfeld of ik mijn dochters wel kon loslaten.”