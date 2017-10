Was ik maar een Twentenaar

In een kroeg in Amsterdam speelt Ajax op een groot scherm. Het is stampvol met mensen, in rood-witte shirts en met Ajax-sjaals. Als er bijna wordt gescoord, klinkt er geschreeuw. In de pauze gaan schaaltjes met worst rond en klinken liederen van André Hazes en andere Amsterdamse volkszangers. Iedereen zingt mee. Ik sta erbij met een biertje, maar ken de teksten niet.

Ik woon al tien jaar in Amsterdam, maar ben er niet geboren, ik ben geen Amsterdammer. Enige tijd geleden schreef Het Parool over mensen die hun leven lang in Amsterdam woonden, maar buiten de stad ter wereld waren gekomen, en daarom in hun paspoort niet ‘Amsterdam’ als geboortestad hadden staan. Bij dit tragische lot werd uitgebreid stilgestaan. Zo belangrijk is de grond en de identiteit van een Amsterdammer blijkbaar.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor bewoners van de hoofdstad: die van Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Eindhoven kunnen even hartstochtelijk hun identiteit vieren. En de Brabander, de Fries, de Zeeuw en de Drent zijn net zo trots op hun geboortegrond, voetbalteams, beroemde streekgenoten en -producten.

Zelf kwam ik ter wereld als Twentenaar. Geboren in Hengelo, opgegroeid in de Bornsestraat. Ik praatte toen met een Twentse tongval - hoa in plaats van hoor - en gebruikte woorden waarvan ik later pas besefte dat de rest van Nederland ze niet kende: ik zei onmeunig in plaats van ontzettend en noemde afvalbakken niet kliko’s, maar Otto’s.

Op mijn elfde verhuisden mijn moeder, mijn broertjes en ik uit Twente. Mijn middelbare schooltijd bracht ik door in Bilthoven, een ‘Goois’ dorp in de provincie Utrecht. Mijn Twentse accent leerde ik, tussen mijn klasgenoten met hun ‘Kinderen voor Kinderen’-r, al snel af.

Mijn vriend, een geboren en getogen Amsterdammer, heeft een passie voor zijn stad; hij studeerde even in Utrecht, maar kwam na een jaar weer terug, heel tevreden met het vooruitzicht om voor eeuwig Amsterdammer te blijven. Als ik zie welke band hij heeft met zijn stad, hoe hij zich er thuisvoelt, ben ik weleens jaloers. Het heeft iets moois, die verbinding met je geboortegrond. Alsof je gratis en voor niets een deel van je identiteit meekrijgt.

Afkomst bindt

Afkomst bindt, het bewijs zie je overal. In Amsterdam, weet ik, zijn Brabantse feesten, Friese winkels en er is zelfs een Twentse kroeg. Limburgers in den vreemde lijken automatisch naar elkaar toe te trekken, Groningers ook. Voor veel mensen blijft hun geboortestreek hun thuis, zelfs als ze er niet meer wonen. Topmodel van Friese bodem Doutzen Kroes, die de hele wereld over reist, spreekt in interviews en op sociale media graag over haar band met Friesland. Cecile Narinx, hoofdredacteur van modeblad Harper’s Bazaar, vertelde begin dit jaar in een Limburgbijlage van de Volkskrant dat ze zich nog steeds Maastrichtse voelt, ook al woont ze al 28 jaar in Utrecht.

“Dat mooi weer spelen, de schijn zoveel mogelijk ophouden, de hiërarchie respecteren en de buitenkant verzorgen”, zei Narinx, “dat is even diep verankerd in het rooms-katholicisme en de Limburgse volksaard als in mij.” Omdat ik me in Amsterdam nog weleens een buitenstaander voel, vond ik wat Narinx zei interessant. Als zij na 28 jaar nog steeds die band voelt met haar geboortegrond, zit er dan misschien ook nog iets van Twente in mij verborgen?

Met die gedachte nam ik op een ochtend de trein naar Oldenzaal. Ik wilde uitvinden wat er nog van mijn Twentse inborst over was. Ik was er de afgelopen tien jaar maar een paar keer geweest, voor korte bezoeken. Familie en kennissen uit Twente kwamen vaker naar het westen dan andersom. Ik was benieuwd wat het met me zou doen, rondwaren door mijn geboortegebied.

Van tevoren had ik gebeld met Harry Morshuis, een gepensioneerd docent Nederlands die lezingen geeft over Twente en zijn geschiedenis. Ik had hem gevraagd of ik langs mocht komen om te praten over de Twentse identiteit en wie ‘de Twentenaar’ is. Zijn dictie was netjes, hoorde ik aan de telefoon, zoals je verwacht bij een oud-docent Nederlands, maar ik hoorde er een onmiskenbaar Twents accent doorheen. Hij vond het goed als ik langskwam, al waarschuwde hij me vooraf: hij was er niet zeker van dat er zoiets als ‘de Twentenaar’ bestond.

Morshuis en zijn vrouw ontvingen me vriendelijk. Toch merkte ik enige reserve. Dat klopte wel met het gangbare beeld van de Twentenaar, met wat ik daar altijd over had gehoord: die kijkt altijd een beetje de kat uit de boom. Maar het zou ook kunnen dat ik inmiddels overal Twentse eigenschappen in ging zien. Morshuis vertelde me eerst over Twente, dat van oudsher bekendstond om de textielnijverheid. De regio was begin vorige eeuw verantwoordelijk voor wel 15 procent van het bnp vertelde Morshuis me, en toch was het een arm gebied: textielwerkers waren laagopgeleid en werden onderbetaald. Vandaar dat de regio zich lang minderwaardig heeft gevoeld tegenover de Randstad.

De meeste Nederlanders denken in die beelden: de gezellige Brabander, de stugge Fries, de koppige Groninger en de bourgondische Limburger

“Twentenaren staan toch ook bekend om hun bescheidenheid en terughoudendheid?” vroeg ik. “Dat is inderdaad het beeld”, zei Morshuis. “Maar ik weet niet of je kunt spreken van iets als een ‘Twentse persoonlijkheid’.”