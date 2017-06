Was het een terrorist in Londen, of een 'gladgeschoren witte man'?

Versla deze aanslag met ‘evenveel passie en betrokkenheid’ als eerdere aanslagen. Die oproep deed het bestuur van de as-Sounnah Moskee in Den Haag gisteren. Het was één van de vele stemmen in een debat over woordkeus en framing die sociale media gisteren beheersten.

Na de aanslag in Londen, waarbij een wit busje inreed op moskeegangers, klonk veel kritiek op hoe media de aanslag noemden. De Engelse Daily Mail sprak in eerste instantie van een ‘gladgeschoren, witte busbestuurder’. Als de aanslagpleger een moslim was geweest, zouden media het woord ‘terrorist’ gebruiken, was een veelgehoorde reactie. Een witte man wordt anders aangeduid, zoals ‘verward persoon’.

Ook terrorismedeskundige Bibi van Ginkel van instituut Clingendael valt het selectieve woordgebruik na aanslagen op. Zo werd de extreemrechtse Anders Breivik in Noorwegen veroordeeld voor terrorisme, maar spraken de NOS en veel media structureel over ‘massamoordenaar Breivik’ in plaats van terrorist.

Ideologie “Een terroristische daad gebeurt vanuit een politieke of religieuze ideologie. Welke dat is moet voor de berichtgeving niet uitmaken", zegt van Ginkel. Zo stonden vorig jaar in Enschede blanke mannen terecht voor het gooien van een molotovcocktail naar een moskee. “Hun daad kreeg een terroristisch oogmerk. Zij handelden vanuit een politieke overtuiging, oordeelde de rechtbank. Ook media horen met één maat te meten.” Van Ginkel snapt dat extremisme en islam in de publieke opinie aan elkaar worden gekoppeld na de vele aanslagen in Europa door internationale netwerken als IS en Al Qaida. Terwijl de dreiging in Europa lange tijd kwam van andere groepen met een linkse, rechtse, separatistische of nationalistische ideologie. Als groepen in de samenleving denken dat zij anders in de media belicht worden, is er sowieso iets aan de hand, zegt van Ginkel. “Perceptie van discriminatie is net zo erg als ongelijke behandeling zelf. Alle daders verdienen dezelfde veroordeling, alle slachtoffers dezelfde steun.”

Sociale media Of media inderdaad structureel andere labels gebruiken, is volgens Jelle van Buuren, terrorisme-expert aan de Universiteit Leiden, nog niet systematisch onderzocht. Wat hem gisteren wel weer opviel, is dat sociale mediagebruikers een aanslag gebruiken om hun mening te ventileren. Spreek pas van een terroristische aanslag als dader en motief bekend zijn en wees daarin consequent, uit welke hoek de gewelddaad ook afkomstig is. Jelle van Buuren, terrorisme-expert aan de Universiteit Leiden Bij een jihadistische aanslag worden moslims gevraagd de aanslag te veroordelen. Gisteren riepen sociale mediagebruikers 'witte mannen' op om de aanslag te veroordelen. Van Buuren ziet in deze ping-pong discussie hoezeer de samenleving is gepolariseerd. De media moeten het volgens hem ontgelden: zij worden door beide partijen verweten iets te verzwijgen of iets op te blazen. Journalisten moeten daarom volgens van Buuren afstand houden, oppassen met onderscheid maken in woordkeus en vooral wachten totdat de feiten op tafel liggen. “Spreek pas van een terroristische aanslag als dader en motief bekend zijn en wees daarin consequent, uit welke hoek de gewelddaad ook afkomstig is.”

