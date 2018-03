Warschau wil een strengere abortuswet, maar het gros van de Polen wil daar niets van weten

Tienduizenden Polen demonstreerden vrijdag tegen het aanscherpen van de abortuswet. De nationalistisch-katholieke regering heeft een probleem. De kerk eist een bijna totaal verbod op abortus, maar 85 procent van de Polen is tegen.

"Het is mijn plicht hier te protesteren tegen die mannen in jurken die vrouwen minachten." Bozena Kucner is gepensioneerd en staat met enkele honderden andere demonstranten voor het paleis van de bisschop van Warschau. "Hypocriete fanatici, jullie zullen de woede van de straat voelen", scandeert een actievoerster die nog even de getallen in herinnering brengt: ieder jaar ondergaan minstens 100.000 Poolse vrouwen in het geheim een abortus.

Vrouwen moeten straks bevallen van ernstig gehandicapte kinderen

Legaal is abortus alleen in geval van verkrachting, als het leven van de moeder gevaar loopt, of als de vrucht ernstig beschadigd is. Die laatste uitzondering dreigt nu geschrapt te worden. 830.000 Polen tekenden de petitie 'Stop Abortus', die als wetsvoorstel in het parlement belandde. Als het voorstel wet wordt, moeten vrouwen voortaan bevallen van ernstig gehandicapte kinderen, ook als deze geen overlevingskans hebben.

Voor PiS-leider Jaroslaw Kaczynski is het een hoofdpijndossier. Het aantal voorstanders van een totaalverbod is het afgelopen jaar gestegen van 10 naar 15 procent, maar het percentage Polen dat juist een liberalere wet wil, is nog altijd ruim twee keer zo groot. Bijna de helft van de Polen wil dat alles bij het oude blijft. Electoraal is er dus geen gewin. Maar aan de andere kant eist de kerk boter bij de vis. En zonder steun van de clerus zou Kaczynski nooit zijn absolute meerderheid in het parlement hebben gekregen.