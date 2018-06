Warner Bros spreekt vloek des doods uit over Harry Potter-festivals

De entertainmentgigant wil het opgebouwde Potter-handelsmerk beschermen. De magiefans zijn teleurgesteld en vergelijken Warner Bros met ‘Dementors’, oogloze fabelwezens gehuld in zwarte mantels uit de pen van schrijfster J.K. Rowling, die alle geluk uit hun omgeving opzuigen. De ongeautoriseerde festivals worden omgetoverd tot ‘algemene magievieringen’, zeggen verschillende festivaldirecteuren.

Lees verder na de advertentie

Er wordt gerouwd in Chestnut Hill, de historische wijk met keienstraatjes in Philadelphia: het jaarlijkse Harry Potter-festival is na zeven succesvolle edities geannuleerd. Vorig jaar trok het evenement bijna 50.000 bezoekers. Een vlammende brief van Warner Bros deed de 'meet-and-greet’ met Perkamentus in rook opgaan.

Fes­ti­val­di­rec­teu­ren door het hele land kregen een dreigbrief

Ook Harry’s verdedigingsklas tegen de donkere kunsten zal in oktober geen doorgang vinden. “Ik ben, samen met vele andere tovenaars, heksen en Dreuzels, ontzettend ontdaan”, schrijft Aubrey Nagle van de lokale krant The Inquirer. “Het einde van het festival raakt fans overal ter wereld.”

Magische kroegentocht “Warner Bros verbiedt het gebruik van Harry Potter-gerelateerde namen, -plaatsen en -objecten in navolging van nieuwe richtlijnen”, zegt betrokken festivaldirecteur Philip Dawson tegen persbureau AP. “De chemie zal niet hetzelfde zijn, maar we gaan er het beste van maken met een magische kroegentocht. En mensen kunnen nog altijd verkleed gaan als hun favoriete karakter.” Fans deden een poging op Twitter om het festival te redden, maar de geadresseerde schrijfster J.K. Rowling gaf geen gehoor. De organisatie in Philadelphia is niet de enige die een brief heeft ontvangen van het filmbedrijf om er onmiddellijk mee te stoppen. Festivaldirecteuren in Aurora, Illinois en Ithaca, New York kregen ook een dreigbrief om de Harry Potter-themafeesten een halt toe te roepen. Eerdere ‘merkassociaties’, zoals een particulier Zweinstein-diner voor dertig man in Engeland, werden gedwarsboomd door een ‘Avada Kedavra-uitspraak’ van Warner Bros, de vermeende vloek des doods.

Toverstokken De fanfestivals zijn veelal vrij toegankelijk. De bezoekers dossen zich vaak opvallend uit: met schrijfveren, toverstokken, mantels en sjaals in de kleuren van geliefde Zweinstein-afdelingen. “Warner Bros waardeert het enthousiasme van de Harry Potter-fans, maar maakt bezwaar wanneer fanbijeenkomsten een motor worden voor ongeautoriseerde commerciële activiteiten”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Maar leiden deze informele festivals niet juist tot winst? Lokale festivals wakkeren het enthousiasme om naar geautoriseerde evenementen te gaan wellicht extra aan, zo redeneren fans. Neem de officiële Harry Potter-expositie in Utrecht afgelopen jaar, verlengd wegens succes.