Waren Nederlandse ambtenaren betrokken bij illegale adopties?

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar misstanden bij adopties van buitenlandse kinderen door Nederlanders, en de mogelijke betrokkenheid van de overheid daarbij. Dat maakte het ministerie van justitie en veiligheid donderdagbekend.

Nederlandse ambtenaren waren in het verleden mogelijk betrokken bij illegale adopties uit Brazilië, aldus het ministerie. Daarnaast zou geprobeerd zijn deze betrokkenheid ‘buiten beschouwing te laten bij een strafrechtelijk onderzoek’, schrijft minister Sander Dekker (rechtsbescherming). Hij wil weten of dit vaker voorkwam, en in hoeverre de overheid een actieve rol speelde bij illegale adopties.

“Ik neem deze informatie zeer serieus. Deze signalen over mogelijke actieve betrokkenheid van Nederlandse overheidsfunctionarissen mogen niet genegeerd worden. Betrokkenen hebben er recht op dat dit grondig wordt uitgezocht”, aldus minister Dekker. Het onderzoek zal minstens een jaar duren.

Informatieverzoek Die signalen kwamen aan het licht doordat Patrick Noordoven, die zelf in 1980 illegaal uit Brazilië werd geadopteerd, een informatieverzoek deed op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Volgens Noord­oven heeft het Nederlandse consulaat meegewerkt aan het vervalsen van zijn geboorteakte, zo zei hij tegen de NOS. De commissie zal haar net breed uitwerpen: het onderzoek richt zich op adopties uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka, tussen 1967 en 1998. Betrokkenen hebben het ministerie gewezen op mogelijke misstanden in die landen. Het ministerie van justitie roept mensen met vragen over adopties uit deze periode op zich te melden bij het Fiom, een organisatie gespecialiseerd in afstammingsvragen. Begin jaren ’80 deed de Rijkspolitie onderzoek naar strafbare zaken rond adopties in Brazilië. Die constateerde in 42 gevallen strafbaar handelen, maar de zaken werden geseponeerd. Volgens de advocate van Noordoven ontbrak destijds de wil om het goed te onderzoeken. Zij sprak gisteravond in ‘Nieuwsuur’ van een ‘doofpot’. Het ging om Nederlandse echtparen die in Brazilië een baby wilden adopteren. Zij gaven dit ter plaatse op als hun eigen kind en namen het vervolgens mee naar Nederland. Daar werden de kinderen ingeschreven in de Nederlandse burgerlijke stand. Nederlandse overheidsfunctionarissen zouden betrokken zijn bij deze illegale adopties. Uit de nieuwe stukken blijkt verder dat mogelijk geprobeerd is die betrokkenheid buiten het onderzoek te houden. Volgens emeritus hoogleraar René Hoksbergen, gespecialiseerd in adoptie, zijn er in Nederland honderden kinderen illegaal uit het buitenland geadopteerd sinds eind jaren zestig. Daarbij waren volgens hem tientallen rijksambtenaren betrokken. “Alleen uit Brazilië gaat het al om meer dan honderd kinderen”, reageert hij op het aangekondigde onderzoek.

Primaire verantwoordelijkheid Jurrijn Tack van de Stichting Interlandelijk Geadopteerden spreekt van een ‘heel apart verhaal’. Hij vraagt zich af welke rol Nederlandse ambtenaren kunnen hebben gespeeld. “Als er strafbare feiten zijn gepleegd, is dit natuurlijk ver­wer­pelijk. Dit klinkt als mensenhandel, die kinderen zijn op illegale wijze naar Nederland gekomen. Maar de betrokkenen hadden in de jaren tachtig berecht moeten worden, nu is het mosterd na de maaltijd. Al hebben de kinderen er misschien wel wat aan dat de overheid alsnog de moeite doet dit uit te zoeken. ” Tv-programma ‘Zembla’ besteedde eerder dit jaar aandacht aan misstanden bij adopties uit Sri Lanka. In reactie op die uitzending zei Dekker toen nog dat de ‘primaire verantwoordelijkheid’ voor een zorgvuldige adoptieprocedure ‘lag en ligt bij de zendende landen’. Juriste Dewi Deijle deed in juni dit jaar haar verhaal in Trouw. Ze werd in 1980 met valse papieren geadopteerd uit Indonesië. “Anderen hebben geknoeid met míjn identiteit. Ik wilde de waarheid weten achter mijn adoptie. Maar de kans om die ooit te vinden, was drastisch verkleind.”

