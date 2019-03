Wantrouwende Congolezen branden ebolaklinieken plat

In Congo zijn deze week twee behandelcentra voor ebola aangevallen en platgebrand door bendes. De ebola­kliniek in Butembo werd woensdagavond belaagd, daarbij is het, volgens persbureau Reuters tot een heftig vuurgevecht gekomen tussen lokale beveiligers en aanslagplegers.

“We zijn dertig tot veertig patiënten kwijt die symptomen hebben van ebola. Ze zijn gevlucht”, zegt Heidi Hochstenbach, adjunct-coördinator noodsituaties van Artsen zonder Grenzen in Congo. Niet iedereen krijgt ebola, maar deze mensen lopen een groot risico. Daarom waren ze in het behandelcentrum in Butembo in de provincie Noord-Kivu, het epicentrum van de ebola-uitbraak.

Het verhaal doet de ronde dat wij niet vaccineren, maar mensen met het ebolavirus inspuiten Heidi Hochstenbach, Artsen zonder Grenzen

Een andere kliniek van de organisatie in het zelfde gebied in het plaatsje Katwa werd zondagavond aangevallen en platgebrand, daarbij kwam een persoon om het leven. In beide plaatsen stopt Artsen zonder Grenzen de werkzaamheden, zegt Hochstenbach. De veiligheid van de teams is niet langer meer te garanderen.

Gespannen situatie Donderdagavond arriveerde het medisch team uit Butembo op de locatie waar Hochstenbach zit, het ebolabehandelcentrum in Bunia in de iets rustiger provincie Ituri. Bij andere ebolaklinieken in Noord-Kivu is de situatie gespannen. “Ik kreeg zojuist te horen dat een van onze centra net dreigbrieven heeft gekregen”, zegt Hochstenbach via een zeer slechte telefoonver­binding. Volgens haar verspreidt agressie zich in Congo razendsnel. En daar heeft de organisatie nu mee te maken. Het gaat allemaal om vertrouwen. “Het is bizar wat mensen hier allemaal aan wilde verhalen geloven. Zo doet het verhaal de ronde dat wij niet vaccineren, maar mensen met het ebolavirus inspuiten. Het is heel lastig ingaan tegen dit soort geruchten.” Toch zet Artsen zonder Grenzen in op een goede informatievoorziening aan lokale gemeenschappen over hun werk. Klaarblijkelijk is dat nog onvoldoende gelukt gezien de aanslagen op de twee ebolabehandelcentra.

Geen beveiliging Hochstenbach wijst ook elke beveiliging van de hand. “Elke vorm van militarisering van onze klinieken werkt het wantrouwen verder in de hand. Dat is ook het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Rode Kruis.” Tegelijkertijd kunnen hulpverleners en artsen niet verbieden dat militairen en politie in hun omgeving aanwezig zijn. Nu Artsen zonder Grenzen zich genoodzaakt ziet zich terug te trekken uit Katwa en Butembo is er een enorm risico op verdere verspreiding van ebola in dit gebied. “Ik hou rekening met een grotere uitbraak”, aldus Hochstenbach. Ze heeft de medewerking van lokale gemeenschappen nodig om ebola te bestrijden. Onder de huidige omstandigheden moet zelfs Artsen zonder Grenzen, dat wel wat gewend is, stoppen. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola 879 gevallen geconstateerd en zijn er 553 mensen aan gestorven. “De meeste overlijden thuis, omdat ze niet naar een behandelcentrum durven”, zegt Hochstenbach, die daarmee nogmaals het probleem van vertrouwen onderstreept.

