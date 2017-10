Wanneer kan mijn kind aan de koffie?

Ze zitten nog niet op de middelbare school of ze spreken al af bij de Starbucks. Dat kost wat, maar dan hebben ze wel frappuccino's met caramel drizzle of een vanilla latte! 'Mijn twaalfjarige dochter wil ook graag koffie drinken', schrijft een moeder. 'Op de site van het Voedingscentrum staat een adviesleeftijd van 13 jaar. Daar houd ik nu aan vast, maar dochter werpt tegen dat ze ook af en toe cola mag. Daar zit toch ook cafeïne in?'

Moeder staat een beetje met d'r mond vol tanden, vindt ze. Want hoe zit dat eigenlijk? En als ze eerlijk is, lijkt het haar ook wel gezellig om een keer samen koffie te drinken bij zo'n Coffee Company.

Onderzoek Dat het Voedingscentrum koffie onder 13 jaar afraadt, klopt. Het instituut volgt daarmee vooral Scandinavische landen. Daar is iets meer onderzoek gedaan naar het effect van cafeïne op kinderen. Zo zou 1,4 milligram cafeïne per kilogram lichaamsgewicht al slaapstoornissen kunnen opleveren. 2,5 milligram kan verhoogde angstgevoelens geven. Omgerekend komt dit neer op een dagelijkse inname van 50 milligram voor een kind van 20 kilo - dat is een gemiddelde vijfjarige. Een twaalfjarige - zo rond de 40 kilo - komt dan op maximaal 100 milligram per dag. Liever koffie dan frisdrank Hoogleraar Marianne Geleijnse In een kop koffie zit ongeveer 85 milligram. In een energiedrankje 80 en in een glas cola 18 milligram. In een reep pure chocola van 75 gram zit overigens ook al 30 milligram cafeïne. Het Voedingscentrum weet uit 'dierwetenschappelijk onderzoek' dat een overmaat aan cafeïne het zenuwstelsel kan aantasten. Vandaar dat ze het gebruik onder 13 jaar afraadt. Dertien- tot achttienjarigen kunnen het beter houden bij één consumptie per dag, want ook bij hen is het zenuwstelsel nog niet uitontwikkeld.

Bioactieve stoffen Hoogleraar voeding en hart- en vaatziekten Marianne Geleijnse vindt het niet terecht dat koffie zo'n slechte naam heeft. Sterker: er zitten aardig wat bioactieve stoffen in, stoffen die van nature in planten voorkomen en die gunstig kunnen zijn voor de gezondheid. Chlorogeenzuur bijvoorbeeld, dat mogelijk de glucosestofwisseling en vaatgezondheid verbetert. Dat verlaagt de bloeddruk en zorgt ervoor dat een lijf meer vet gaat verbranden. Mineralen zoals kalium en magnesium, somt ze op. "Liever koffie dan frisdrank", zegt ze. Dat ouders zich druk maken om die cafeïne, snapt de onderzoeker van de Wageningen Universiteit. De stof maakt alert en niet iedereen breekt die even goed af. "Misschien slapen kinderen er slecht van of worden ze onrustig of prikkelbaar. En misschien gaan ze over hun grenzen heen, omdat ze niet merken dat ze moe zijn." Maar, zegt de onderzoeker ook. "Het kan net zo goed dat een kind zich na een kopje koffie beter kan concentreren." Puur lichamelijk kan het geen kwaad, zegt ze. "Ook niet voor twaalfjarigen. Ouders vinden koffie al gauw heftig klinken, maar ik zou daar nuchter naar kijken. In een kop thee zit ook 30 microgram cafeïne. En hoeveel mokken schenken we daar niet van in?"