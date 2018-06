Wanneer is het een geschikt moment om gasten uit te nodigen voor een bruiloft?

Beste Beatrijs,

Onlangs ontving ik van een bekende die over drie maanden gaat trouwen een save-the-date mailtje voor haar huwelijk aan de andere kant van Nederland. In het mailtje stond een verzoek of ik meteen wilde doorgeven of ik kon komen. Omdat ik, dertiger met een jong gezin, werk en opleiding, mijn agenda voor dat weekend nog niet kan overzien heb ik dat even gelaten voor wat het was. Twee weken later ontving ik een reminder met het verzoek om alsnog te laten weten of ik kom. Toen heb ik maar ‘nee’ ingevuld. Eigenlijk vind ik niet dat ik kan afzeggen voor een huwelijk, maar je gasten zo lang van tevoren vragen om een rsvp vind ik erg dwingend. Hoe hoort het wel te gaan?

Te vroege rsvp