Wachtlijsten in de ggz blijven zorgelijk lang

Ondanks een gevecht van anderhalf jaar en een dosis afspraken zijn de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg nog steeds te lang. Vrijwel nergens in het land lukt het hulpverleners om patiënten binnen de vereiste vier weken een intake te geven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van zorgwaakhond de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het zijn de meest complete cijfers over de wachtlijsten tot nu toe, gebaseerd op de wachtlijstgegevens van 90 procent van de instellingen en 70 procent van de vrijgevestigde hulpverleners in de psychiatrie. Eerdere baseerde de zorgautoriteit zich op (verouderde) gegevens op websites van ggz-aanbieders.

De totale toegestane wachttijd voordat een behandeling begint, is veertien weken. Dat halen de meeste instellingen net: mensen met een angststoornis moeten gemiddeld precies 14 weken wachten, mensen met een depressieve stoornis of een eetstoornis een weekje minder.

De overheid verwacht niet dat instellingen helemaal géén wachtlijst hebben. Zowel in de basis-ggz als in de specialistische zorg mag het vier weken duren voor een patiënt een intakegesprek heeft, nu ligt de wachttijd tussen de vijf en tien weken.

Veelkoppig monster

De wachtlijsten moesten eigenlijk in juli van dit jaar al verleden tijd zijn, een deadline die voormalig minister Edith Schippers van volksgezondheid opstelde. Dat lukte niet. Het probleem blijkt een veelkoppig monster: personeelstekorten helpen niet mee en regionaal werken de partijen niet goed samen.

Daarnaast ontbreekt er nog veel informatie over de wachtlijsten, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hoeveel mensen er precies wachten op hulp, is volgens hem onduidelijk. Of er méér mensen om psychische hulp vragen en zij weggewerkte wachtlijsten meteen weer vullen, weet de bewindsman ook niet.

Toch is Blokhuis niet in mineur: hoewel de nieuwe cijfers moeilijk te vergelijken zijn met vorige, ontwaart hij een positief beeld. In een eerdere rapportage leek het erop dat voor zeven diagnoses de totale wachttijd te lang is, nu blijken dat er drie te zijn.

In januari presenteert de staatssecretaris een ‘spoorboekje’ om de problemen op te lossen. Gisteren nam de Tweede Kamer een motie van GroenLinks-kamerlid Wim-Jan Renkema aan om het probleem in ieder geval per stoornis en per regio aan te pakken. Blokhuis ‘krijgt nu een duidelijke opdracht’, laat het Kamerlid weten op sociale media.