Waarom zou je elke gedachte die bij je opkomt eigenlijk delen?

Op zich is het volksgericht natuurlijk van alle tijden, de sociale media maken de lust tot uitjouwen alleen maar zichtbaar. Maar dat is al erg genoeg. Ik weet nog hoe geschokt wij thuis reageerden toen het publiek van Sonja Barends ‘Goednieuwsshow’ hoorbaar begon te protesteren als een gast iets zei wat kennelijk niet beviel. Een volksgericht vonden we dat! Associaties met de Romeinen kwamen voorbij, met gladiatoren wier lot bezegeld kon worden door applaus of boegeroep van de massa op de tribunes. En nee: die kant moesten we niet op.

Lees verder na de advertentie

Inmiddels heeft het volksgericht zich verplaatst naar Twitter, waar het veel agressievere vormen aanneemt, al wordt het slachtoffer doorgaans alleen verbaal en niet fysiek gelyncht, wat wel een verschil is.

Bovendien is er die zonnige kant van Twitter, Facebook en Instagram. Sociale media maken het ook mogelijk eenieder die iets zegt wat ons bevalt of inspireert, een hart onder de riem te steken. De steun die je vroeger alleen kreeg van vrienden en bekenden, het hosanna-geroep van de eigen trouwe groep volgelingen, kan zich tegenwoordig tot ongekende menigten uitbreiden. Zoals Judas al zong in de film ‘Jesus Christ Superstar’: Als Jezus in de twintigste eeuw naar deze aarde gekomen was, had hij gedurende zijn korte leven een complete natie kunnen bereiken. En dan hebben we het over een film uit het televisietijdperk; in ons eigen digitale tijdperk had de Heiland nóg veel meer volgelingen kunnen verzamelen. Al zou Hij dan misschien ook nóg eerder door de Romeinen gespot zijn als opruiende rebel die uit de weg geruimd diende te worden. Maar dat is allemaal achterafgepraat.

Sociale media als Twitter maken het moeilijk moedig te blijven

Denken om te delen Relevanter is de vraag wat het voor ons betekent dat we onze ideeën zo snel en zo makkelijk delen met gigantische groepen tamelijk of compleet anonieme volgers. “Waar denk je aan?” is het eerst dat Facebook je vraagt als je het bijbehorende symbooltje open klikt. Maar waarom zou je elke gedachte die bij je opkomt eigenlijk delen? En wat gebeurt er met gedachten die alleen nog gedacht worden óm gedeeld te worden en dus om succes mee te oogsten? Ik verwacht niet dat ze moediger of origineler uitpakken dan de hersenspinsels die je ontwikkelt in alle eenzaamheid, zonder gestoord te worden door de kinderachtige behoefte aan meer likes en aan de al te menselijke angst gelyncht te worden om één tweet of tegendraads Facebookbericht. Dat lijkt me zelfs voor dappere politici en rebelse leiders een probleem. De verleiding je ideeën te laten bepalen door uitspraken die goed in de markt liggen is wel groot geworden sinds Twitter en Facebook de behoefte aan lynchpartijen bijna dagelijks aan de oppervlakte brengen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.