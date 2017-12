Waarom we ons hechten aan een land

'Die vrijheid gun ik mijn kinderen'

Journalist en schrijver Erdal Balci (Ardahan, 1969) was Turkije-correspondent voor Trouw

In Nederland ben ik opgegroeid, maar ik wist niet goed wat het beste bij me paste: Turkije of Nederland? Hoe zou het dáár zijn? Ik dacht dat de mens een tomaat was, die naar de zon trekt, met een hang naar gezelligheid en warmte.

Gelukkig heb ik 16 jaar kunnen beproeven hoe het leven in Turkije is. Toch bleef Nederland trekken. Via sociale media onderhield ik mijn contacten, en ik had boeken bij me, westerse literatuur en filosofie – dat lezen was nodig, want een gesprek op niveau kun je daar nauwelijks voeren.

Zelfs met het simpelste volk kun je een fatsoenlijk gesprek voeren

Ik verlangde terug naar de Nederlandse mens. Die is gepolijst door een glasslijper, waarschijnlijk de belangrijkste Europeaan van de laatste eeuwen: Spinoza. Nederland kent de Verlichting, haar ideeën hebben het karakter van de burgers gevormd. Zelfs met het simpelste volk kun je een fatsoenlijk gesprek voeren, want de rede is hier, ze denken logischer dan in het Midden-Oosten, ze kennen een ongekende harmonie.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders die naar het land van herkomst van hun (groot) ouders verhuizen, redden het er vaak niet, want ze missen die rust; de Nederlandse cultuur zit dieper in hen dan ze beseffen.

Dat Nederland gepolariseerd zou zijn, is onzin. Ja, er zijn tegenstelde opvattingen, je hebt kranten waar de kwaliteit van af spat, maar polarisatie? Welnee, dat is iets totaal anders dan in Turkije. Daar heerst de twist, in families, tussen alevieten en soennieten en Koerden, het is een sektarisch conflict waardoor niemand de ander nog op andere gedachten weet te brengen. Terwijl ik om me heen hoor ‘ik stemde de vorige keer op GroenLinks, maar dat wordt straks de VVD’. In kruitvat Turkije zul je zoiets nooit horen.

Ik was al van plan om terug te komen uit Turkije, zeker toen mijn oudste dochter zei: ‘Pap, je moet ons het Westen gunnen.’ Ze had gelijk, dat merkte ik ook toen mijn andere dochter ziek werd: wat een liefde hebben we ondervonden in het Hollandse ziekenhuis.

Begrippen als identiteit en bloedbanden zeggen mij niks, kleur ook niet. Dat heb ik moeten leren, twintig jaar geleden zag ik dat niet zo.

Nu zie ik wat vrijheid doet. Weet u nog, dat doelpunt van Marco van Basten tegen Rusland, die magistrale volley in 1988? Dat is vrucht van eeuwen vrijheid, een Turk of een Rus had die bal teruggelegd, netjes zoals het hoort, en ’m niet zomaar in de kruising gejaagd. Die vrijheid, daar ben ik aan gehecht, en die gun ik mijn kinderen.

Nu weet ik dat ik geen tomaat ben, maar de warmte heb ik wel gevonden. Het mooiste uitzicht is niet dat op de Bosporus, maar op de Nederlandse huiskamer, waar de zon schijnt, van binnen naar buiten, door de gordijnloze ramen.

