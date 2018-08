Waarom we anders tegen misbruik door vrouwen aankijken. 'Wees blij dat je seks hebt gehad'.

De Italiaanse regisseur en actrice Asia Argento, een van de aanjagers van de #MeToo-beweging wordt nu zelf beschuldigd van ontucht met een minderjarige acteur. Op internet zijn de reacties veelal terughoudend. Dit in scherp contrast met de verontwaardiging over mannelijke daders eind vorig jaar.

"Vrouwen worden inderdaad vaak als onschuldig gezien als het gaat om seksueel geweld. Ze hebben geen wapen, ze kunnen iemand niet penetreren, no penis, no problem is het idee", zegt klinisch psycholoog Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. Maar dat klopt niet. "Verkrachting is niet alleen iemand penetreren. Ook als vrouwen mannen dwingen om hen te penetreren, is dat verkrachting. Macht is niet per se fysiek. Vrouwen gebruiken vaker verbaal geweld. Door te manipuleren of bedreigen", zegt Bicanic.

In 1997 zou filmproducent Harvey Weinstein de actrice hebben gedwongen tot orale seks. In 2013 zou de toen 37-jarige zelf de 17-jarige Jimmy Bennet hebben gedwongen tot seks in een hotel in Californië. In de Amerikaanse staat is seks met een minderjarige tot 18 jaar strafbaar. De jonge acteur diende voor 'de traumatische ervaring' een schadeclaim in. De actrice betaalde hem 333.000 euro. Gisteren ontkende ze ooit enige seksuele relatie met hem te hebben gehad, de betaling zou zijn gedaan om negatieve publiciteit te vermijden.

Uit de bocht Op sociale media waren de oordelen over de actrice wisselend. Zo zei regisseur en actrice Rosanna Arquette, die ook aangifte deed tegen Weinstein: "Ik weet dat veel overlevers van verkrachting en trauma zelf seksueel uit de bocht vliegen. Hun wonden zijn diep, ik bid voor hen." Geen logische conclusie, vindt psycholoog Iva Bicanic. "Zelf misbruik meemaken is geen sterke voorspeller voor later daderschap. Wat je wel vaak ziet bij daders is dat ze een problematische of traumatische jeugd hebben gehad." Actrice Rose McGowan twitterde: "We weten niet wat er gebeurd is, we moeten wachten op verdere uitleg, wees zachtaardig." Dat terwijl ze een jaar eerder nog twitterde hoe belangrijk het is om alle slachtoffers van seksueel misbruik meteen te geloven. "We weten niet wat er precies is gebeurd. Wat ik wel weet is dat er te vaak lacherig wordt gedaan over seksueel misbruik van mannen. Wees blij dat je seks hebt gehad, dat is toch leuk, wordt er dan gezegd. Mannen worden geacht zich een geluksvogel te voelen", zegt Bicanic. "Terwijl ze evenveel en even ernstige klachten kunnen overhouden aan seksueel misbruik, zo niet meer. Denk aan een depressie en posttraumatische stress-stoornis."

Favoriete actrice Hoe de zaak voor Asia Argento zal uitpakken moet nog blijken. De actrice is jurylid bij de talentenshow X-Factor Italia. De show laat weten dat ze mag blijven zolang de beschuldigingen niet bewezen zijn. Mannelijke collega's uit de kunstwereld, zoals acteur Kevin Spacey en chef-dirigent Daniele Gatti, werden wel op basis van beschuldigingen ontslagen. "Al werden beiden wel door meerdere personen beschuldigd", zegt Renée Römkens, directeur van Atria, een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Volgens Tarana Burke, de oprichtster van de #MeToo-beweging laat het voorval zien dat #MeToo voor iedereen geldt. Ze twitterde: "Seksueel geweld gaat over macht en privilege. Dat verandert niet als de dader je favoriete actrice of activist is." Ze hoopt dat meer mannen die met seksueel geweld te maken krijgen zich zullen uitspreken. Römkens hoopt vooral dat de hele #MeToo-beweging niet wordt vereenzelvigd met Argento. "Aan die beweging ligt een structureel probleem ten grondslag, dat staat of valt niet met de misstappen van één persoon", aldus Römkens.

