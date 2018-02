Waarom viert mijn zus haar verjaardag ineens op vrijdagavond?

Wij zijn met twee broers en vier zussen. Allemaal met aanhang en kinderen, behalve onze jongste zus. Toen tien jaar geleden het eerste kind van de nieuwe generatie werd geboren, is er besloten om verjaardagen voortaan te vieren op zaterdagmiddag, omdat dat het handigst is voor de gezinnen. Inmiddels zijn er twaalf kinderen. Onze jongste zus hield zich altijd aan deze afspraak, maar dit jaar heeft zij ons voor haar verjaardag op vrijdagavond uitgenodigd. Dit komt ons allen slecht uit: de kinderen moeten vroeg naar bed want de dag erna hebben zij sporttrainingen, zwemlessen of ze hebben rust nodig van de schoolweek. Wij vroegen of de familie dan apart op zaterdag mocht komen. Hierop reageerde zij dat ze niet nog een dag wilde vrijhouden. Onze jongste zus wil geen rekening houden met onze wensen en verplichtingen. Hoe kunnen wij dit oplossen?

Beste Niet op vrijdag,

Tjonge wat een militaire precisie legt uw familie aan de dag bij het agenderen van partijtjes! Het is toch echt het goed recht van uw zus om haar verjaardag te vieren op de dag die haarzelf het beste uitkomt. Misschien heeft ze voor de verandering eens geen zin in zo veel kinderen over de vloer en wil ze een feestje met vertier voor volwassenen tot in de kleine uurtjes. Het is heel raar als de familie haar gaat voorschrijven wanneer zij een feestje kan geven. Wie moeite heeft met dag en tijdstip kan zich altijd vriendelijk afmelden. Als sommige familieleden niet kunnen of willen komen op vrijdag lijkt dat trouwens geen ramp. Met zo’n twintig zaterdagen per jaar die aan familieverjaardagen worden besteed, is er gelegenheid genoeg om elkaar te spreken.

