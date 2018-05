Waarom verliest Engeland als enige het vertrouwen in de politie?

Wat zijn uw belangrijkste bevindingen? Lees verder na de advertentie "Ik vond grote verschillen tussen landen in niveaus van vertrouwen in de politie. In Scandinavische en Noordwest-Europese landen is het hoger, in mediterrane en Oost-Europese landen lager. Wel zie ik dat het vertrouwen in het grootste deel van Europa, behalve op de Britse eilanden, de afgelopen decennia is toegenomen, ook al past de politie heel uiteenlopende strategieën toe om vertrouwen te winnen."

Waarom is dat vertrouwen in de politie belangrijk? "Zonder vertrouwen kan de politie haar werk niet doen. De politie heeft informatie van burgers nodig, zoals aangiftes en medewerking met opsporingsonderzoeken. Weinig misdrijven worden puur door de politie, dus zonder hulp van burgers, opgelost. Voor burgers is vertrouwen belangrijk omdat ze zich veiliger voelen naarmate ze meer vertrouwen in de politie hebben."

Betekent vertrouwen niet in elke cultuur iets anders? Hoe meet en vergelijk je zo'n gevoel? "Zeker, dat is een probleem. Ik heb internationaal vergelijkende data gebruikt en daarop statistische toetsen uitgevoerd. Die gaven in sommige landen aan dat vertrouwen in de politie daar iets anders betekent dan elders. Daarom heb ik die landen uit mijn analyse moeten halen, zoals Rusland en Oekraïne en ook Spanje."

Engeland stond lang bekend als voorbeeld vanwege de bijna mystieke band tussen politie en burgers, schrijft u. Hoezo? "De Engelse bobby is een icoon voor een politieman die gewoon een burger is met een pet op. De slogan The police are the public and the public are the police was lange tijd effectieve retoriek. Maar dat beeld is afgebrokkeld. Door de agressieve rol van de politie in de mijnwerkersstakingen in de jaren tachtig of, meer recent, door mensen die onder onduidelijke omstandigheden zijn overleden in hechtenis."

Nu hebben de Denen het meeste vertrouwen in hun politie. Is de Deense politie zoveel beter dan elders? "Niet per se. De belangrijkste verklaring voor de verschillen tussen landen zit in corruptie. Daar heb je in Denemarken veel minder van dan in Griekenland, Slowakije of Kroatië. Criminaliteitscijfers zeggen burgers niet veel. Belangrijker is hoe burgers zich behandeld voelen door de politie. Denemarken is een hechte samenleving met weinig corruptie. Ik denk dat veel Deens politiewerk heel specifiek is voor die samenleving. Je kunt de Deense aanpak als inspiratiebron gebruiken, maar niet als blauwdruk."