Waarom vallen er zoveel gewonden op het Eendrachtsplein in Rotterdam?

Voor Rotterdam Centraal beweegt een groep toeristen zich wiebelig voort op feloranje fietsen, vlak langs toeterende scooters. Voetgangers snellen naar het station, schieten voor een tram langs. “Vooral met slecht weer help ik veel gevallen fietsers”, zegt Dana Yifrah, die in restaurant The Gallery Kitchen op de hoek van het stationsplein werkt, met uitzicht op het kruispunt. Soms belt ze zelfs een ambulance. “In de winter zijn we bijna een EHBO-post.”

Onderzoek van het Centraal ­Bureau voor de Statistiek wijst uit dat het aantal dodelijke verkeersongevallen daalt, maar dat het aantal fietsdoden juist is gestegen. In de provincie Zuid-Holland ging het aantal verkeersdoden van 70 in 2016 naar 97 in 2017.

Verkeersplanoloog André de Wit en zijn collega Remco Smit van de gemeente Rotterdam staan bij het Eendrachtsplein, een bekend knelpunt vlakbij het Kruisplein. Het is een zogenaamde black spot, een verkeerspunt waar in drie jaar meer dan zes ongelukken met letsel gebeurden. “We analyseren wat er beter kan”, legt Smit uit. De middenberm is verbreed en de verkeerslichten zijn aangepast. Ook hebben ze een gedragsexperiment uitgevoerd met posters om fietsers te ontmoedigen om door rood licht te rijden.

Een losse tegel of een ­onhandig geplaatst paaltje zijn vaak oorzaak van fiets­on­ge­luk­ken

Stoeptegel Judith Bokhove, wethouder voor mobiliteit, zegt dat de gemeente Rotterdam de resultaten van de analyse gebruikt om volgend jaar met nieuw beleid te komen. Niet alleen voor het Eendrachtsplein, maar voor heel Rotterdam. Op het Kruisplein is al het een en ­ander verbeterd. Het doorgaand verkeer wordt geweerd van het plein, zegt De Wit. Toch staat het gebied rond het Kruisplein bekend als gevaarlijk bij de Fietsersbond. “Als je kijkt naar de infrastructuur en wat er allemaal op de fietspaden rijdt, begrijp je dat er meer ongelukken gebeuren”, zegt Leon Erkelens, voorzitter van de afdeling Rotterdam. Een losse tegel of een ­onhandig geplaatst paaltje zijn vaak oorzaak van fietsongelukken. Ook elektrische fietsen zorgen voor ­ongevallen, zegt Erkelens. Die gaan soms onverwacht snel. Meer voorlichting bij de aankoop van een e-bike zou helpen, denkt hij. Ook het CBS-onderzoek wijst de elektrische fiets aan als risicovol. In 2017 kwamen in Nederland 57 mensen om het leven die op een elektrische fiets reden, meer dan een kwart van alle fietsdoden. Toch gaat het op het Kruisplein ook vaak goed, zegt Yassin Haji, portier bij het Marriott-hotel. “Het is hier heel druk, maar ik zie bijna nooit ongelukken.” Volgens planoloog De Wit is dat omdat verkeersdeelnemers, juist vanwege de drukte, rekening met elkaar houden.

